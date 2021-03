Lazio-Crotone dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Lazio-Crotone match della 27° giornata di Serie A: tutto sulle formazioni e su come guardare l'incontro in tv e streaming.

LAZIO-CROTONE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lazio-Crotone

Lazio-Crotone Data: 12 marzo 2021

12 marzo 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite)

Streaming: Sky Go e Now Tv

Nel fine settimana andrà in scena la 27° giornata di Serie A, a partire dalla sfida tra Lazio e Crotone. Due squadre con obiettivi decisamente diversi: la qualificazione alla Champions per i biancocelesti, la salvezza per i rossoblù.

La Lazio sta attraversando un momento difficile, avendo rimediato 3 sconfitte nelle ultime 5 giornate di campionato. Un trend che ha fatto scendere i biancocelesti fino al 7° posto, avendo però da recuperare la partita contro il Torino.

Il Crotone torna a sperare dopo l'arrivo in panchina di Serse Cosmi. I calabresi sono ultimi in classifica, ma grazie al recente successo contro il Torino hanno accorciato il distacco dalle rivali per la lotta salvezza.

Il match d'andata, giocato a Crotone sotto una pioggia torrenziale, ha visto prevalere gli ospiti per 0-2. A segno Immobile nel primo tempo e Correa nella ripresa.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Lazio-Crotone: dalle news che riguardano le formazioni alle indicazioni su come assistere alla sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO LAZIO-CROTONE

Lazio-Crotone verrà giocata venerdì 12 marzo 2021 allo stadio 'Olimpico' di Roma. Una sfida in cui le due squadre non potranno contare sull'apporto del pubblico per via delle norme di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. Calcio d'inizio previsto alle ore 15.00.

La sfida tra Lazio e Crotone verrà trasmessa in esclusiva dall'emittente satellitare Sky, accedendo ai canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite; 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite).

Coloro che vorranno assistere a Lazio-Crotone potranno farlo anche in diretta streaming attraverso l’applicazione Sky Go. Gli abbonati potranno guardare il match su dispositivi mobili come pc, smartphone e tablet.

Un’alternativa è rappresentata da Now Tv. Si tratta del servizio di streaming e on demand di Sky, che offre la visione di vari eventi sportivi - fra cui le partite di Serie A - acquistando uno dei pacchetti proposti.

Ovviamente anche qui su Goal rimarrete aggiornati su tutto ciò che riguarda Lazio-Crotone: dalle formazioni ufficiali fino al racconto del match minuto per minuto, con la consueta diretta testuale.

Classico 3-5-2 da parte di Inzaghi, che potrebbe fare turnover in vista del mathc di ritorno di Champions contro il Bayern. Tra i pali potrebbe essere preferito Strakosha a Reina. In difesa importante il rientro di Radu, che giocherà in un trio completato da Acerbi e da uno tra Musacchio e Patric. A centrocampo potrebbe riposare Leiva, con Escalante e Cataldi pronti a sostituirlo. Completano il reparto Luis Alberto e Milinkovic-Savic, con Lulic e Fares sugli esterni. In attacco uno tra Muriqi e Caicedo potrebbe avere una chance dal primo minuto, facendo rifiatare Immobile o Correa.

Cosmi dovrebbe dare continuità in gran parte alla formazione vista contro il Torino, con Cordaz in porta e Magallan e Cuomo a duellare per un posto in difesa, dove figurano anche Golemic e Luperto. Determinante la posizione di Messias, che potrebbe essere schierato a centrocampo oppure in avanti insieme a Simy e Ounas. Altro ballottaggio in mediana, tra Zanellato e Petriccione: favorito il secondo.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lulic, Milinkovic-Savic, Cataldi, L. Alberto, Fares; Immobile, Correa.

Crotone (3-5-1-1): Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; P. Pereira, Messias, Petriccione, S. Molina, Reca; Ounas; Simy.