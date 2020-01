Lazio in ansia per Correa: si teme una lesione muscolare al polpaccio

L'attaccante biancoceleste si era fermato al 75' del derby: l'argentino domani verrà sottoposto ad ulteriori esami, si teme la lesione muscolare.

C'è grande preoccupazione in casa per Joaquin Correa: l'argentino, non al meglio prima del derby, contro la si era fermato al 75' ed aveva dovuto abbandonare il campo di gioco.

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', i biancocelesti temono un'ulteriore lesione muscolare al polpaccio per l'attaccante argentino: Correa, infatti, era appena rientrato da un infortunio similare che lo ha costretto a dare forfait ai match contro , e .

Nella giornata di domani Correa verrà sottoposto ad esami strumentali più approfonditi alla clinica 'Paideia', che faranno maggiore chiarezza riguardo all'entità dell'infortunio riportato dall'argentino. Le circostanze sono molto simili a quelle che hanno costretto l'attaccante biancoceleste allo stop nella gara contro il , lo scorso 5 gennaio. L'aggravarsi della lesione al polpaccio potrebbe causare diversi problemi in casa Lazio.