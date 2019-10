Lazio, Correa è un patrimonio: clausola da 70 M nel nuovo contratto

La Lazio ha inserito una clausola rescissoria da 70 milioni di euro nel nuovo contratto firmato da Correa: l'argentino guadagnerà 2,5 milioni l'anno.

Un rigore sbagliato contro il nell'ultima giornata di non può cancellare quanto di buono fatto da quando ha indossato la maglia biancoceleste per la prima volta. La non dimentica e per questo oggi ha deciso di annunciare il rinnovo di Joaquin Correa fino al 2024.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Per l'argentino si tratta di fatto di un prolungamento sul precedente accordo in scadenza nel 2023, con il 'Tucu' che si è visto ritoccare anche lo stipendio.

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', l'esterno d'attacco biancoceleste ora andrà a percepire uno stipendio annuo di 2,5 milioni, bonus compresi (in precedenza la cifra era di 1,5). Nel contratto sarebbe poi stata inserita anche una clausola rescissoria del valore di 70 milioni.

L'ennesima dimostrazione di quanto la Lazio creda nell'ex , acquistato per poco più di 15 milioni nell'estate del 2018.