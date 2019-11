Lazio-Cluj dove vederla: Sky o TV8? Canale tv e diretta streaming

La Lazio ospita il Cluj per rimanere in corsa in Europa League: di seguito tutte le informazioni su dove vedere il match in tv in e streaming.

Dentro o fuori. La è appesa a un filo dopo aver perso 3 delle prime 4 partite di . La formazione di Simone Inzaghi deve assolutamente battere i romeni del Cluj per avere ancora qualche speranza di approdare alla prossima fase della competizione.

Con DAZN segui Lazio-Udinese IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

La Lazio ha infatti appena 3 punti in classifica nel gruppo E di Europa League, contro i 9 già ottenuti dal Cluj (e i 10 del , già matematicamente qualificato). Si tratta dunque di un vero e proprio scontro diretto: in caso di pareggio o addirittura di sconfitta, l'eliminazione di Immobile e compagni sarebbe già matematica a 90 minuti dalla conclusione dei gironi.

La Lazio rimarrebbe in corsa - anche se in maniera flebile - vincendo anche solo per 1-0 in virtù degli scontri diretti col Cluj: all'andata ha perso per 2-1 e, dunque, all'ultimo turno avrebbe ancora la possibilità di agganciare i romeni in classifica. Fermo restando che dovrebbe vincere anche in casa del , e il Cluj perdere col Celtic.

Concreto è anche lo scenario di un'eliminazione nonostante una vittoria contro il Cluj: un successo di misura dal 3-2 in su condannerebbe i biancocelesti, sempre in virtù degli scontri diretti, e dunque un possibile arrivo a pari punti nell'ultima giornata favorirebbe i romeni.

LAZIO-CLUJ: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lazio-Cluj

Lazio-Cluj Data: 28 novembre 2019

28 novembre 2019 Orario: 21.00

21.00 Canale TV: Sky e TV8

Sky e TV8 Streaming: Sky Go e tv8.it

ORARIO LAZIO-CLUJ

La gara tra Lazio e Cluj, valevole per la quinta giornata dei gironi di Europa League, è in programma nella serata di giovedì 28 novembre. Calcio d'inizio alle ore 21, in contemporanea con gran parte del programma della competizione. Si giocherà ovviamente allo stadio Olimpico di .

Buone notizie per i tifosi della Lazio e per gli appassionati in generale: la gara contro il Cluj sarà visibile anche in chiaro, se è vero che TV8, come sempre per quanto concerne le partite delle 21, la trasmetterà in diretta.

Gli abbonati a Sky, naturalmente, potranno assistere alla sfida tra i biancocelesti e i romeni anche sul satellite: in questo senso, Lazio-Cluj sarà visibile sui canali Sky Sport Uno e sul numero 252.

Lazio-Cluj sarà visibile non solo in , ma anche in : il sito di TV8 (tv8.it), attraverso cui si può assistere all'intera programmazione dell'emittente, trasmetterà infatti anche la gara dell'Olimpico.

Per gli abbonati a Sky sarà possibile vedere Lazio-Cluj anche grazie all'applicazione gratuita SkyGo, scaricabile e utilizzabile tramite dispositivi come pc, smartphone e tablet.

Corpose rotazioni per Simone Inzaghi, le cui speranze di qualificazione sono appese a un filo: Proto in porta, Vavro in difesa, Parolo, Cataldi e Jony a centrocampo e il giovane Adekanye in attacco se Caicedo non dovesse smaltire i problemi alla caviglia. Riposo per molti big.

Cluj con Traorè e Omranì davanti e Culio a dare fantasia in mediana, difesa a cinque guidata a protezione di Arlauskis.

LAZIO (3-5-2): Proto; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Adekanye, Correa.

CLUJ (5-3-2): Arlauskis; Peteleu, Susic, Burca, Boli, Camora; Bordeianu, Djokovic, Culio; Traorè, Omranì.