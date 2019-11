Lazio-Celtic dove vederla: Sky o TV8? Canale tv e diretta streaming

La Lazio ospita il Celtic per la quarta giornata del Gruppo E di Europa League: le formazioni e dove vedere il match in tv e streaming.

La deve archiviare la bella vittoria ottenuta contro il in campionato per concentrarsi sull': contro il , nella quarta giornata del Gruppo E, ai biancocelesti infatti servono assolutamente i tre punti.

La squadra di Simone Inzaghi vuole riscattare la sconfitta subita nel finale due settimane fa a Glasgow ed è attualmente terza nel girone con soli tre punti, alle spalle proprio del Celtic e del Cluj.

Gli scozzesi invece hanno ottenuto ben 7 punti nelle prime tre giornate di Europa League e sono ancora imbattuti: per loro due vittorie e un pareggio. In caso di successo a , quindi, il Celtic di fatto ipotecherebbe la qualificazione al prossimo turno.

Tutto su Lazio-Celtic: dalle formazioni , a dove vedere il match in tv e streaming .

LAZIO-CELTIC: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Lazio-Celtic

• Data: 7 novembre 2019

• Orario: 18.55

• Canale TV: Sky

• Streaming: Sky Go, Now Tv

ORARIO LAZIO-CELTIC

Lazio-Celtic si gioca giovedì 7 novembre 2019 allo stadio 'Olimpico' di Roma. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 18.55. L'arbitro della gara sarà il tedesco Stieler.

Lazio-Celtic, gara valita per la quarta giornata del Gruppo E di Europa League, verrà trasmessa da Sky, precisamente su Sky Sport Uno (canali 201 del satellite; 472 e 482 del digitale terrestre). La gara invece non sarà visibile in chiaro su TV8.

Lazio-Celtic inoltre sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma Sky Go (il servizio dedicato a tutti gli abbonati Sky) tramite l'apposita app su PC, smartphone o tablet. Il match, inoltre, sarà visibile per gli abbonati su Now TV, servizio streaming di Sky.

Tanti i problemi di formazione per Simone Inzaghi: Correa acciaccato va in panchina, recupera Caicedo che dovrebbe fare coppia con Immobile, anche lui non al meglio. A centrocampo ballottaggio Leiva-Berisha, a sinistra Jony per Lulic. In difesa giocherà Vavro. Turno di riposo per Luis Alberto, almeno inizialmente.

Il Celtic risponde con un 4-2-3-1 in cui Edouard sarà l'unica punta. A centrocampo Brown accanto a McGregor. Sulla trequarti agiranno Forrest, Christie ed Elyounoussi.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Vavro, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Parolo, Jony; Caicedo, Immobile.

CELTIC (4-2-3-1): Forster; Elhamed, Jullien, Ajer, Taylor; Brown, McGregor; Forrest, Christie, Elyounoussi; Edouard.