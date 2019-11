Lazio-Celtic ad alta tensione: accoltellati due tifosi della squadra scozzese

Serata di tensione a Roma dove due tifosi del Celtic sono stati aggrediti e accoltellati da un gruppo di ultras della Lazio.

Non è iniziata nel migliore dei modi -, sfida valida per la quarta giornata della fase a gironi dell’ che si giocherà questa sera allo stadio Olimpico di .

Secondo quanto riportato da il tempo infatti, due persone, che sarebbero entrambi tifosi della compagine scozzese, sono stati accoltellati mercoledì sera nella capitale da un gruppo di sette o otto ultras della Lazio che, dopo l’accaduto, si sono immediatamente dileguati.

L’aggressione è avvenuta in via Nazionale davanti al pub The Flann O’Brien. Secondo quanto emerso, gli aggressori avrebbero colpito a caso scegliendo le proprie vittime unicamente per il loro accento inglese. Fortunatamente, le due persone ferine non destano in gravi condizioni. Come riportato da La Repubblica, sul posto è intervenuta la Polizia e alcune auto mediche.

Police outside Flann O’Brien pub In Rome where two Celtic fans stabbed. Understood injuries not life threatening. Investigation underway. pic.twitter.com/4YdmPx2aoq — Chris McLaughlin (@BBCchrismclaug) November 7, 2019

Una vigilia ad alta tensione per una partita per la quale l’attenzione per l’ordine pubblico è massima. Sono stati novemila i tagliandi venduti a supporters della compagine scozzese e quindi si prevede una grande affluenza all’Olimpico.