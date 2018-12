Lazio-Cagliari: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

La Lazio ospita il Cagliari nel lunch match della 17ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La Lazio di Simone Inzaghi ospita il Cagliari di Rolando Maran nel lunch match della 17ª giornata di Serie A. L'Aquila è quinta in classifica con 25 punti, frutto di 7 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte, i sardi occupano il 13° posto con 17 punti e un cammino di 3 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte.

Lazio-Cagliari è solo su DAZN: clicca qui e attiva il mese gratuito

Per i biancocelesti il miglior marcatore in campionato è il bomber Ciro Immobile, autore di 10 goal in 16 presenze, mentre l'attaccante Leonardo Pavoletti è il giocatore più prolifico fra i rossoblù con 6 goal in 13 partite. La Lazio è reduce da 2 pareggi e una sconfitta a Bergamo con l'Atalanta nelle ultime 3 giornate, stesso andamento del Cagliari, che nell'ultimo turno ha perso l'imbattibilità casalinga perdendo di misura con il Napoli.

QUANDO SI GIOCA LAZIO-CAGLIARI

Lazio-Cagliari si giocherà sabato 22 dicembre 2018 alle ore 12.30 allo Stadio Olimpico di Roma. Sarà il 65° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE LAZIO-CAGLIARI IN TV E STREAMING

La partita Lazio-Cagliari sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi. L'evento resterà inoltre disponibile per la visione integrale on demand, per cui tifosi e appassionati potranno rivedere la gara comodamente quando vorranno.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-CAGLIARI

Simone Inzaghi vuole dare una scossa alla squadra, cambiando modulo in modo drastico. Spazio alla difesa a quattro con Marusic e Lulic sugli esterni. In attacco Ciro Immobile sarà supportato dal doppio trequartista: Luis Alberto e Correa. Il nuovo assetto tattico è stato provato nell'ultimo allenamento.

Sempre problemi di formazione per Rolando Maran, alle prese con un'emergenza in difesa: ancora out gli squalificati Srna e Ceppitelli, ko anche Romagna e Lykogiannis per infortunio. A destra probabile conferma per Pisacane, mentre al centro sarà Andreolli a far coppia con Klavan. In attacco il problema al flessore costringerà a un'altra giornata di stop il bomber Pavoletti, spazio dunque a Cerri, che farà coppia con João Pedro.

LAZIO (4-3-2-1): Strakosha; Marusic, Acerbi, Radu, Lulic; Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic; Correa, Luis Alberto; Immobile.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Pisacane, Andreolli, Klavan, Padoin; Faragò, Bradaric, Ionita; Barella; João Pedro, Cerri.