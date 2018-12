Lazio-Cagliari, le formazioni ufficiali: Luis Alberto e Correa dal 1'

La Lazio resta con la difesa a tre, ma Inzaghi schiera Correa e Luis Alberto. Nel Cagliari gioca Ionita e non Dessena. Barella sulla trequarti.

Queste le formazioni ufficiali di Lazio e Cagliari:

LAZIO (3-4-2-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Milinkovic, Lulic; Luis Alberto, Correa; Immobile.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Pisacane, Klavan, Romagna, Padoin; Faragò, Bradaric, Ionita; Barella; Joao Pedro, Cerri.

La Lazio deve riprendere la corsa alla Champions interrotta contro l'Atalanta. Allo stadio Olimpico arriva un Cagliari compatto e fiducioso, anche se con molte assenze.

Simone Inzaghi alla fine conferma a difesa a tre, dopo le prove in allenamento. C'è Luiz Felipe al posto di Wallace, ma c'è anche il doppio trequartista, con Luis Alberto e Correa a supporto di Immobile.

Rolando Maran punta su Cerri in attacco per far salire la squadra, con Joao Pedro. Barella gioca in posizione più avanzata, con Ionita a centrocampo. In difesa torna Romagna dopo tante partite in panchina.