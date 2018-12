Lazio-Cagliari, Inzaghi su Leiva: "Si è allenato in gruppo, valuterò domani"

L’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, ha provato poi a motivare Milinkovic-Savic: “Deve rispondere sul campo. Lo vedo voglioso”.

Impegnata all’Olimpico domani alle 12.30 nell’importante gara di Serie A contro il Cagliari, la Lazio di Simone Inzaghi è chiamata a rispondere dopo la sconfitta di lunedì sera sul campo dell’Atalanta.

Vogliosi di tornare alla vittoria, i biancocelesti sperano di poter recuperare anche Lucas Leiva. Il brasiliano sembrava infatti destinato a saltare anche la gara di domani ma, nella consueta conferenza stampa pre-partita, Inzaghi ha dato una nuova versione.

“Ha fatto gli ultimi due allenamenti completi, ha dato ottimi segnali, è fuori da diverso tempo, dovrò valutarlo, manca la seduta di oggi. Sappiamo quanto è importante, ma per avere fretta già siamo incappati in un problemino. A volte la fretta non è cosa buona. Lo vedrò oggi e sceglierò entro domani, è tornato ad allenarsi coi compagni, sicuramente sarà una risorsa per le prossime tre partite".

Out da più di un mese per un problema agli adduttori, l’ex Liverpool verrà dunque analizzato attentamente in queste ore.

Inzaghi ha poi provato a spingere Milinkovic-Savic, molto deludente in questa prima parte di stagione dove è sembrato un parente lontano del giocatore ammirato a Roma lo scorso anno.

"Milinkovic-Savic deve rispondere sul campo. Lo vedo voglioso, che si applica nel migliore dei modi. Non l'ho mai messo in panchina, a volte non l'ho convocato in Europa League per cercare di farlo lavorare meglio in settimana. Penso che sia un ragazzo giovane, sta cercando di lavorare come tutti per migliorare la classifica. L'ho visto sulla strada giusta".

