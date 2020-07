Lazio-Cagliari, goal di Joao Pedro: ma la punizione era 'in seconda'

Un goal splendido su calcio piazzato aveva caratterizzato l'avvio di gara all'Olimpico, ma l'arbitro aveva il braccio alzato...

La gioia del goal strozzata in gola per Joao Pedro . In avvio di partita, contro la , il calciatore del aveva battuto un calcio di punizione splendido. 25 metri ed un siluro che si è insaccato all'incrocio.

Ma nemmeno il tempo di esultare che l'arbitro Piccinini ha annullato subito il goal: la punizione infatti era 'in seconda' e non poteva essere calciata direttamente in porta. Ed infatti il direttore di gara aveva il braccio ben alzato e in vista.

Un rammarico gigante per Joao Pedro, che aveva coronato la sua stagione con un goal davvero straordinario. Purtroppo per lui e per il Cagliari, il calcio di punizione era indiretto e quindi doveva essere prima toccato