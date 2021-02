Lazio-Cagliari dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Lazio e Cagliari si affrontano nella 21esima giornata di Serie A: in questa pagina le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

LAZIO-CAGLIARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Posticipo domenicale della 21esima giornata di Serie A, quello tra Lazio e Cagliari, che chiuderà il programma della giornata . La Lazio, in striscia di vittorie consecutive, ospiterà all'Olimpico un Cagliari in grande difficoltà.

La squadra di Simone Inzaghi è salita al sesto posto con gli ultimi risultati utili , e punta sempre più in alto. Rischia invece il Cagliari, con una terzultima posizione che mette in pericolo Di Francesco e i suoi giocatori.

La Lazio ha vinto le ultime cinque partite di Serie A e non fa meglio da gennaio 2020, quando raggiunse quota 11.

Da metà dicembre in avanti la Lazio è, insieme all’Inter, una delle uniche due squadre ad aver vinto tutte le gare casalinghe di Serie A: quattro su quattro i biancocelesti, cinque su cinque i nerazzurri.

Il Cagliari non vince da 13 partite di Serie A (5N, 8P): per i sardi è la striscia peggiore dal 2010, quando toccarono quota 15, con tre allenatori (Allegri, Melis, Bisoli).

In questa pagina tutte le informazioni su Lazio-Cagliari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO LAZIO-CAGLIARI

La partita tra Lazio e Cagliari si giocherà domenica 7 febbraio, di sera, alle ore 20.45. Si giocherà allo Stadio Olimpico, sempre a porte chiuse.

Lazio-Cagliari sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della gara sarà affidata a Riccardo Gentile e Nando Orsi.

La partita tra Lazio e Cagliari potrà essere seguita anche in diretta streaming mediante Sky Go sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare l'applicazione per sistemi iOS e Android.

In alternativa ci si potrà affidare a Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione di diversi eventi sportivi, fra cui le partite di Serie A, a chi acquista uno dei pacchetti proposti.

Simone Inzaghi dovrà rinunciare allo squalificato Patric, oltre agli indisponibili Caicedo, Cataldi, Luiz Felipe e Strakosha. In difesa lanciato dal primo minuto Musacchio, dopo la bella prestazione di Bergamo, e potrebbe giocare anche Hoedt. Per il resto formazione di titolarissimi, senza turnover, con Correa ad accompagnare Immobile in attacco.

Nel Cagliari scalpita Rugani per una maglia da titolare, ma la dovrà sudare contro Walukiewicz. Out invece Ceppitelli. Nandez mezzala di centrocampo con Nainggolan e Marin. In attacco non ci sarà Sottil, infortunato: pronto Pereiro per accompagnare Joao Pedro e Simeone. Anche l'altro nuovo arrivato Asamoah ha qualche speranza di giocare.

LAZIO (3-5-2): Reina; Musacchio, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa.

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Zappa, Rugani, Godin, Lykogiannis; Nandez, Marin, Nainggolan; Pereiro, Joao Pedro; Simeone.