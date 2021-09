Lazio-Cagliari dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Lazio affronta in casa il Cagliari nella 4ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

LAZIO-CAGLIARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lazio-Cagliari

Lazio-Cagliari Data: 19 settembre 2021

19 settembre 2021 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

La Lazio di Maurizio Sarri, reduce dal passo falso in Europa League contro il Galatasaray, ospita il Cagliari, passato in settimana sotto la guida di Walter Mazzarri, dopo l'esonero di Leonardo Semplici, per la 4ª giornata del campionato di Serie A. I capitolini sono settimi in classifica con 6 punti, frutto di 2 vittorie e una sconfitta contro il Milan, mentre i sardi, sedicesimi, hanno raccolto appena un punto nelle prime 3 partite, con un cammino di un pareggio con lo Spezia all'esordio e 2 sconfitte con Milan e Genoa.

Segui Lazio-Cagliari solo su DAZN. Attiva ora

Nelle 35 gare disputate in casa della Lazio nel massimo campionato si registra un netto predominio biancoceleste: il bilancio è infatti di 23 successi dell'Aquila, 7 affermazioni rossoblù e 5 pareggi. I sardi, in particolare, non vincono a Roma con la Lazio da 14 gare (12 sconfitte e 2 pareggi): l'ultimo exploit in trasferta risale al 28 ottobre 2009, quando un goal di Matri diede la vittoria alla squadra di Massimiliano Allegri sui padroni di casa, guidati da Davide Ballardini.

Nel caso in cui non battesse la Lazio, il Cagliari non vincerebbe le prime 4 gare della stagione per la prima volta dal 2014/15, l'anno dell'ultima retrocessione in Serie B. I biancocelesti sono sia la squadra che ha la migliore percentuale realizzativa del campionato (26%), sia quella con la migliore percentuale di tiri nello specchio (73%).

Ciro Immobile è l'attuale capocannoniere del campionato con 4 goal all'attivo. Il bomber biancoceleste ha nel Cagliari una delle sue vittime preferite in Serie A: i rossoblù (10 reti realizzate) sono una delle tre squadre cui in carriera ha segnato almeno 10 goal con Sampdoria (12) e Genoa (11).

Il brasiliano João Pedro, qualora entrasse in un'azione da goal all'Olimpico, diventerebbe il primo giocatore della storia del Cagliari dal 2004/05 a partecipare ad almeno una rete in tutte e 4 le prime gare stagionali nel torneo. In questa pagina tutte le informazioni su Lazio-Cagliari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO LAZIO-CAGLIARI

Lazio-Cagliari si disputerà la sera di domenica 19 settembre 2021 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di Roma. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 71ª in Serie A fra le due squadre, e sarà arbitrata dal signor Davide Ghersini di Genova, è in programma alle ore 18.00.

La sfida di Serie A Lazio-Cagliari sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Lazio-Cagliari su DAZN sarà curata da Riccardo Mancini, che sarà affiancato da Massimo Donati come seconda voce e opinionista.

Chi lo preferisse, grazie a DAZN, potrà seguire Lazio-Cagliari in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e su pc e notebook, semplicemente collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

Una volta finito il match, gli highlights e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand.

Conavrete anche la possibilità di seguireCollegandovi con il portale, già prima dell'inizio della gara troverete le ultime novità sulle due squadre e le formazioni ufficiali, e, quando la partita sarà in corso, gli aggiornamenti minuto per minuto della stessa.

Sarri si affiderà al 4-3-3 per provare a ritrovare la vittoria. Nel tridente offensivo lo spagnolo Pedro e il brasiliano Felipe Anderson affiancheranno Immobile. A centrocampo la regia sarà affidata a Lucas Leiva, mentre Milinkovic-Savic e Luis Alberto saranno le due mezzali. In porta, dopo l'errore disastroso di Strakosha in Europa League, tornerà Reina. Davanti a lui Luiz Felipe e Acerbi saranno i centrali difensivi, mentre Lazzari e Hysaj agiranno da terzini.

Molti dubbi fra i sardi, con il nuovo tecnico Mazzarri che si troverà a far fronte in primo luogo ad un numero cospicuo di calciatori infortunati: oltre al lungodegente Rog, potrebbero essere ben 7 coloro che daranno forfait per la trasferta romana: Ladinetti, Pavoletti, Walukiewicz, Strootman, Ceter, Faragò e Godin, tutti attualmente ai box. In questa situazione l'allenatore di San Vincenzo per il suo debutto dovrebbe affidarsi davanti al tandem composto da João Pedro e dall'ex Keita. Sulle fasce gli esterni potrebbero essere Zappa a destra e Dalbert a sinistra (favorito su Lykogiannis). Marin sarà il playmaker con Nandez e Deiola interni ai suoi lati. In difesa spazio dal 1' a Caceres accanto a Ceppitelli e Carboni. In porta agirà Cragno.

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni; Zappa, Nandez, Marin, Deiola, Dalbert; Joao Pedro, Keita.