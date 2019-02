Lazio, buone notizie: Milinkovic-Savic disponibile contro il Siviglia

Dopo la sconfitta subita in campionato contro il Genoa, la Lazio si sta preparando al ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Siviglia.

Dalla seduta di allenamento odierna arriva una buona notizia per Simone Inzaghi, riguarda il centrocampista serbo Milinkovic-Savic.

Il giocatore ha infatti partecipato alla seduta odierna insieme al resto della squadra ed è quindi abile ed arruolabile per il match contro gli spagnoli, dove c'è da recuperare lo 0-1 della scorsa settimana allo stadio Olimpico.

Sembra quindi essere stata smaltita la lesione muscolare all'adduttore della coscia sinistra che lo aveva colpito nei giorni scorsi. Questo il report emesso dalla società tramite un comunicato ufficiale.

"Al termine di un iniziale riscaldamento tecnico, i biancocelesti hanno svolto alcune esercitazioni sul possesso palla tramite alcuni torelli. In seguito, mentre i calciatori impiegati nel match di ieri hanno preso parte ad una fase atletica, il resto del gruppo ha proseguito con la fase tecnica. Infine, corsa ad intermittenza e partitella a campo ridotto per i giocatori non utilizzati nella sfida con il Genoa, mentre i ragazzi scesi in campo al Luigi Ferraris hanno concluso l’allenamento con un blocco atletico. Nella giornata di domani è prevista la seduta di rifinitura in vista del match con il Siviglia".