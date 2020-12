Lazio-Bruges dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Lazio sfida i belgi del Bruges nella 6ª e ultima giornata del Gruppo F di Champions League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

LAZIO-BRUGES: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -Bruges

-Bruges Data: 8 dicembre 2020

8 dicembre 2020 Orario: 18.55

18.55 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

La Lazio di Simone Inzaghi sfida il Bruges di Philippe Clement nella 6ª e ultima giornata del Gruppo F di . Ai biancocelesti serve una vittoria o un pareggio per staccare il biglietto per gli ottavi di finale del torneo.

Attualmente i capitolini sono secondi in classifica con 9 punti dietro alla capolista , che con 10 punti si è già assicurata il passaggio del turno.

Terzo posto invece, a quota 7 punti, per i belgi, i quali tuttavia con un successo all'Olimpico sopravanzerebbero la formazione biancoceleste e la farebbero retrocedere in .

Per le due squadre sarà il 2° confronto nelle competizioni europee dopo la partita di andata in Belgio, terminata 1-1 con le reti di Correa e Vanaken.

Ciro Immobile è il bomber della Lazio in Champions League con 4 goal, mentre Hans Vanaken e Charles De Ketelaere sono i migliori marcatori Del Bruges con 2 reti a testa. In questa pagina tutte le informazioni su Lazio-Bruges, dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO LAZIO-BRUGES

Lazio-Bruges si disputerà la sera di martedì 8 dicembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di . Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 2ª in Champions League fra le due squadre, è in programma per le ore 18.55.

Sarà Sky, che detiene i diritti della Champions League, a trasmettere Lazio-Bruges in diretta tv sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale teerrestre) e Sky Sport (numerazione satellitare ancora da definire).

La partita Lazio-Bruges potrà essere vista anche in diretta mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio pc o notebook, anche collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma.

L'alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione delle partite di Champions League a chi acquista uno dei pacchetti proposti.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguire la sfida di Champions League, Lazio-Bruges, in diretta testuale. Collegandovi con il sito avrete tutte le informazioni in tempo reale sulla partita, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti.

Dubbi in difesa per Simone Inzaghi, che tiene vivi i ballottaggi fra Patric e Luiz Felipe e Hoedt e Radu per completare la difesa a tre accanto ad Acerbi. In porta Reina, in un buon momento di forma, potrebbe essere confermato titolare a spese di Strakosha. A centrocampo Lucas Leiva sarà il playmaker, con Milinkovic-Savic e Luis Alberto mezzali ai suoi lati. Dubbio anche sulla fascia destra, con il solito ballottaggio fra Marusic (in vantaggio) e Lazzari, mentre a destra giocherà Fares. Davanti il consueto tandem biancoceleste composto da Correa e Immobile, con Caicedo pronto eventualmente a subentrare.

Clement dovrebbe proporre un 4-3-3. In attacco nel ruolo di centravanti potrebbe rivedersi il nigeriano Okereke, favorito su De Ketelaere, con Dennis e Lang esterni offensivi ai lati del tridente. A centrocampo Balanta sarà il regista, con Vormer e Vanaken nel ruolo di mezzali. In difesa Clinton Mata e l'italo-uruguayano Federico Ricca giocheranno da terzini, mentre Mechele e Kossounou formeranno la coppia centrale. Fra i pali ci sarà Mignolet.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Hoedt; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.

BRUGES (4-3-3): Mignolet; Clinton Mata, Mechele, Kossounou, Ricca; Vormer, Balanta, Vanaken; Dennis, Okereke, Lang.