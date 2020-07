Lazio-Brescia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Lazio ospita il Brescia nella 37ª e penultima giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

LAZIO-BRESCIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 29 luglio 2020

29 luglio 2020 Orario: 19.30

19.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

La Lazio di Simone Inzaghi ospita il Brescia di Diego López, già retrocesso in Serie B, nella 37ª e penutlima giornata del campionto di . I capitolini sono terzi in classifica a quota 75 punti a pari merito con l' , con un cammino di 23 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte, i lombardi si trovano al penultimo posto con 24 punti, frutto di 6 vittorie, 6 pareggi e ben 24 k.o. stagionali.

Le due formazioni si sono sfidate altre 19 volte in Serie A in casa dell'Aquila. I precedenti sorridono a quest'ultima con 14 vittorie, 3 affermazioni delle Rondinelle e 2 pareggi. L'ultimo successo del Brescia a con i biancocelesti risale all'11 gennaio 2004, quando i lombardi si imposero di misura per 1-0 con rete decisiva dell'attuale tecnico della , Gigi Di Biagio. Da allora gli ultimi due incroci hanno visto un pareggio e una vittoria per 1-0 dei capitolini nell'ottobre 2010.

Nelle ultime 4 gare la Lazio ha ottenuto un pareggio, una sconfitta e 2 vittorie consecutive, la più recente sul campo del Verona, il Brescia invece è reduce da 3 sconfitte, l'ultima delle quali contro il Parma, e una vittoria nelle scorse 4 giornate.

Ciro Immobile è il capocannoniere della Lazio e dell'intero campionato di Serie A con 34 reti segnate, e ora punta al primato stagionale assoluto di marcature detenuto da Higuain e alla Scarpa d'Oro europea. Alfredo Donnarumma è invece il miglior marcatore delle Rondinelle con 7 goal all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Lazio-Brescia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO LAZIO-BRESCIA

Lazio-Brescia si giocherà la sera di mercoledì 29 luglio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di Roma. Sugli spalti non ci saranno tifosi, come previsto dal protocollo adottato dal calcio italiano per contrastare la pandemia da Coronavirus. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 40ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 19.30.

La partita Lazio-Brescia sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sul canale Sky Sport (numero 252 del satellite, numero 484 del digitale terrestre).

Sarà possibile seguire Lazio-Brescia anche in diretta . Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso Sky Go, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, sia sul proprio personal computer o notebook. Nel primo caso occorrerà scaricare la app per sistemi iOS e Android, nel secondo sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

Chiunque potrà inoltre acquistare un pacchetto su Now Tv, il servizio live e on demand di Sky, che offre la possibilità di vedere in streaming, fra gli altri eventi trasmessi dalla tv satellitare, anche le partite della Serie A.

IN DIRETTA SU GOAL

Attraverso Goal sarà inoltre possibile seguire la partita Lazio-Brescia in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, troverete gli aggiornamenti live minuto per minuto della gara, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti del confronto dal 1° minuto fino al fischio finale.

Simone Inzaghi dovrà far fronte alle assenze per infortunio dei vari Lulic, Lucas Leiva e Radu. Davanti al portiere Strakosha, in difesa dovrebbero essere confermati Patric, Luiz Felipe e Acerbi, anche se quest'ultimo non è al meglio dopo la distorsione al ginocchio riportata nella gara contro il . Sulla fascia destra torna Lazzari dopo la squalifica che lo ha costretto a saltare la trasferta di , a sinistra invece Jony è favorito su Jordan Lukaku e Djavan Anderson. Davanti il consueto tandem composto da Caicedo e Immobile, con Correa che partirà dalla panchina.

Diego López confermerà il 4-4-2 visto all'opera nelle ultime settimane. Davanti con Torregrossa potrebbe essere confermato Ayé, nell'ipotesi in cui Alfredo Donnarumma, probabile partente sul calciomercato, non fosse nuovamente convocato. A centrocampo, out i lungodegenti Bisoli e Ndoj, è possibile una nuova esclusione per Bjarnason e mancherà Dessena per squalifica. Zmrhal e Spalek dovrebbero agire sulle due fasce, con il baby Viviani e Tonali interni. In difesa mancherà Cistana per infortunio, con Chancellor che potrebbe restar fuori dai convocati. In tal caso Mangraviti e Papetti dovrebbero comporre la coppia centrale, con il rientrante Sabelli a destra e Mateju terzino sinistro. In porta spazio quasi sicuramente al terzo portiere Andrenacci.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile.

BRESCIA (4-4-2): Andrenacci; Sabelli, Mangraviti, Papetti, Mateju; Zmrhal, M. Viviani, Tonali, Spalek; Torregrossa, Ayé.