Lazio-Borussia Dortmund, le formazioni ufficiali: Correa con Immobile

Immobile torna dopo aver saltato la gara con la Sampdoria: con lui c'è Correa. In difesa out Hoedt. Nel Borussia Dortmund il pericolo è Haaland.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa. All. S. Inzaghi

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Hitz; Piszczek, Hummels, Delaney; Meunier, Bellingham, Witsel, Guerreiro; Sancho, Reus; Haaland. All. Favre

Inzaghi ritrova Immobile dopo la squalifica di Genova e gli affianca Correa, mandando dunque in panchina Caicedo. A sinistra Fares. Sciolto il dubbio in difesa: il trio davanti a Strakosha sarà formato da Patric, Luiz Felipe e Acerbi, preferiti a Hoedt e all'adattato Parolo.

Altre squadre

Nel il pericolo numero uno è il bomber Haaland, sostenuto da Sancho e Reus. In porta gioca Hitz e non Burki. Esordio in per il giovanissimo Bellingham.