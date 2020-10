Lazio-Borussia Dortmund dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Lazio torna in Champions, di fronte il Borussia Dortmund: ecco tutte le informazioni sul big match e dove vederlo in tv e streaming.

LAZIO-BORUSSIA DORTMUND: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 20 ottobre 2020

20 ottobre 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Dopo anni di attesa, la Lazio può finalmente confrontarsi nuovamente con la . La truppa di Inzaghi se la vedrà con una delle compagini che negli ultimi anni ha brillato maggiormente, giocando anche una finale: il dei terribili giovanissimi.

In un girone che comprende anche e Bruges, la Lazio di Inzaghi sembra avere grandi possibilità di passare il turno, ma la gara contro il Borussia Dortmund a potrà regalare nuove informazioni riguardo le chances generali biancocelesti in Champions.

In questa pagina tutte le informazioni su Lazio-Borussia Dortmund, dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO LAZIO-BORUSSIA DORTMUND

La gara tra Lazio e Borussia Dortmund si giocherà martedì 20 ottobre 2020 alle ore 21: match previsto all'Olimpico di Roma.

Lazio-Borussia Dortmund verrà trasmessa in diretta televisiva su Sky, che detiene i diritti di trasmissione della Champions League: gara su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre). Il match non sarà visibile in chiaro.

La partita tra Lazio e Borussia Dortmund sarà disponibile anche in grazie a Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky e usufruibile tramite pc, smartphone e tablet. L'alternativa è quella di seguire la gara su Now Tv che, previo abbonamento, consente di assistere ai programmi Sky.

Anche su Goal sarà possibile seguire Lazio-Borussia Dortmund, precisamente in diretta testuale sul portale. Collegandosi al sito, sarà possibile avere gli aggiornamenti minuto per minuto sulla partita, con i goal e tutti gli eventi dal fischio d'inizio alla fine.

Nella Lazio ci sarà Correa al fianco del rientrante Immobile, con il solito trio di interni composto da Luis Alberto, Lucas Leiva e Milinkovic-Savic. Pronti a partire titolari sulle fasce Marusic e Fares, con Patric, Acerbi e Hoedt in difesa davanti all'estremo difensore Strakosha.

Delaney e Brandt potrebbero partire dalla panchina nel Borussia Dortmund alla pari di Reinier. Haaland prima punta supportato da Reyna e Reus, con Witsel e Guerreiro a centrocampo insieme a Meunier e Bellingham. In porta Hitz, in difesa pronti Emre Can, Hummels, ed Akanji.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Hoedt; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Hitz; Emre Can, Hummels, Akanji; Meunier, Bellingham, Witsel, Guerreiro; Reus, Reyna, Haaland