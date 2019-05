Lazio-Bologna: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

La Lazio sfida il Bologna nel Monday Night della 37ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La di Simone Inzaghi, fresca vincitrice della Coppa , sfida il di Sinisa Mihajlovic, che insegue la salvezza, nel Monday Night della 37ª giornata di . I capitolini sono al momento ottavi in classifica con 58 punti, frutto di 17 vittorie, 7 pareggi e 12 sconfitte, i felsinei si trovano al 13° posto a quota 40 punti (a pari merito con e , ma sotto i sardi e sopra i viola per via degli scontri diretti), e hanno 5 punti di margine sull' , attualmente terzultimo.

Ciro Immobile è il giocatore più prolifico dei biancocelesti con 14 goal realizzati in 34 presenze, mentre il giovane Riccardo Orsolini, con 7 reti segnate in 33 presenze, è il miglior marcatore dei rossoblù. La Lazio è reduce da 2 vittorie e una sconfitta nelle ultime 3 giornate, il Bologna invece ha collezionato 2 vittorie e una sconfitta nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA LAZIO-BOLOGNA

Lazio-Bologna si disputerà la sera di lunedì 20 maggio 2019 alle ore 20.30 nella cornice dello Stadio Olimpico di . Fra le due formazioni sarà il 130° confronto nella Serie A a girone unico.

DOVE VEDERE LAZIO-BOLOGNA IN TV E STREAMING

Il Monday Night Lazio-Bologna sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca è stata affidata a Maurizio Compagnoni, che sarà supportato dal commento tecnico di Luca Marchegiani.

Chi lo volesse potrà anche seguire la sfida in diretta attraverso la piattaforma Sky Go, collegandosi a quest'ultima con il proprio pc, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-BOLOGNA

Simone Inzaghi avrà l'assenza di Radu per squalifica, e di Berisha e Lukaku per infortunio. Fra i pali dovrebbe esordire Guerreri, davanti a lui Luiz Felipe potrebbe essere preferito a Wallace accanto ad Acerbi e Bastos. A centrocampo a destra Romulo è in vantaggio su Marusic, mentre capitan Lulic agirà a sinistra, in mezzo Milinkovic-Savic non è ancora al meglio e dovrebbe andare in panchina. In regia Badelj potrebbe far rifiatare Lucas Leiva dopo la finale di , con Parolo e uno tra Luis Alberto o Cataldi mezzali. Davanti soliti dubbi tra Correa, Immobile e Caicedo per due posti, favoriti i primi.

Mihajlovic va con la squadra ormai stratitolare: davanti al portiere Skorupski, Dijks rientrerà a sinistra dopo la riduzione della squalifica. Pulgar sarà il regista in mezzo al campo, con Dzemaili al suo fianco. In attacco Destro si riaccomoda in panchina: Palacio di punta, col terzetto Orsolini-Soriano-Sansone alle sue spalle.

LAZIO (3-5-2): Guerrieri; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Romulo, Parolo, Badelj, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Dzemaili, Pulgar; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.