Lazio-Bologna, Mihajlovic torna all'Olimpico: in palio c'è la salvezza

Lazio-Bologna chiuderà il programma del 37° turno di Serie A: un 'Monday Night' decisivo soprattutto per la squadra di Sinisa Mihajlovic.

L'Olimpico questa sera spegnerà i riflettori sulla penultima giornata di , con il 'Monday Night' tra. Fresca vincitrice della Coppa , la squadra di Simone Inzaghi ospiterà una delle formazioni più in salute del campionato, i rossoblu di Sinisa Mihajlovic.

L'allenatore serbo, tra l'altro, è il grande ex della partita, ma solo da giocatore visto che non ha mai allenato la Lazio fino ad ora. Con la maglia biancoceleste ha giocato dal 1998 al 2004, totalizzando 193 presenze e 33 goal complessivi. Mihajlovic ha lasciato il cuore a ed è ricordato sempre con grande emozione dal pubblico.

Questa sera però il tecnico serbo ha bisogno di punti per festeggiare la salvezza con il suo Bologna. La lotta per non retrocedere è infatti diventata un rebus, ma ai Felsinei basta anche solo un punto per poter giocare l'ultima giornata in totale tranquillità.

Il Bologna è sicuramente in grande forma: arriva dalla vittoria larga contro il ed in generale Sinisa Mihajlovic ha rigenerato la squadra, portandola ad un passo dalla salvezza.

Per quanto riguarda la Lazio, invece, la classifica non può offrire più nessun cambiamento significativo. La è irragiungibile, ma la squadra di Simone Inzaghi si è assicurata l' con la vittoria in .

La Lazio farà esordire in Serie A il portiere Guerrieri, estremo difensore classe 1996 che in questa stagione ha ricoperto il ruolo di terzo, dietro Strakosha e Proto. Nel Bologna nessuna novità, con la conferma del tridente offensivo che tanto ha fatto bene nelle ultime giornate: Orsolini, Sansone e Palacio.

LAZIO (3-5-2): Guerrieri; Wallace, Luiz Felipe, Acerbi; Romulo, Parolo, Badelj, Leiva, Lulic; Immobile, Correa.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Poli, Pulgar; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.