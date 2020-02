Lazio-Bologna, le formazioni ufficiali: Correa titolare

Nella Lazio ci sono Jony e Patric titolari, Caicedo parte dalla panchina. Bologna con Barrow e Palacio, a centrocampo spazio per Schouten.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Jony; Immobile, Correa

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Schouten, Poli; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio

Lazio a caccia del sorpasso ai danni della . In virtù del Derby d' rinviato, infatti, la squadra di Inzaghi potrebbe issarsi in testa al campionato fino al prossimo weekend in caso di vittoria. Di fronte però un Bologna deciso a ripartire dopo le ultime due gare, così da lottare in zona europea.

Inzaghi sceglie Correa al fianco di Immobile, con Jony e Lazzari titolari sulle corsie esterne. In mezzo ci saranno come al solito Lucas Leiva, Luis Alberto e Milinkovic-Savic, mentre tra i pali Strakosha verrà difeso da Patric, Luiz Felipe e Radu.

Il Bologna opta per Palacio come unica punta, supportato da Barrow, Soriano e Orsolini. Mediana composta da Schouten e Poli, Tomiyasu e Denswil i due terzini. In porta c'è Skorupski, con Bani e Danilo centrali. Mbaye è squalificato, Svanberg out.