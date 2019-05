Lazio-Bologna, le formazioni ufficiali: Correa al fianco di Immobile, Destro dal 1'

Le formazioni ufficiali di Lazio-Bologna: Inzaghi punta sulla coppia formata da Immobile e Correa, Mihajlovic risponde con Orsolini-Destro-Palacio.

Le formazioni ufficiali:

LAZIO (3-5-2): Guerrieri; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Romulo, Parolo, Leiva, Badelj, Lulic; Correa, Immobile.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Poli, Pulgar, Soriano; Orsolini, Destro, Palacio.

Simone Inzaghi si affida al suo classico 3-5-2, con la conferma dell'intero reparto difensivo che in settimana ha battuto l' nella finale di Coppa . A centrocampo tornano dal primo minuto Romulo e Badelj mentre in attacco i biancocelesti punteranno tutto sulla coppia formata da Immobile e Correa.

Sinisa Mihajlovic risponde con un 4-3-3 compatto, alla ricerca di quel punto che consentirebbe al di raggiungere la salvezza matematica. Scontata la squalifica contro il , ritrova il suo posto in difesa Dijks. Poli e Pulgar prendono invece posto a centrocampo, affiancati da un Soriano, arretrato di qualche metro rispetto al solito. In attacco il compito di trovare la via della rete sarà affidata al trio composto da Orsolini, Destro e Palacio.