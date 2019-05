Lazio-Bologna, Inzaghi sceglie Guerrieri: è l'esordio in Serie A

Inzaghi annuncia un nuovo cambio tra i pali: "Col Bologna tocca a Guerrieri". Sarà l'esordio in A dopo 7 anni dalla prima convocazione con la Lazio.

A 23 anni e alla convocazione numero 130, finalmente il turno di Guido Guerrieri è arrivato. Domani sera, nel posticipo del lunedì contro il , tra i pali della toccherà a lui, il terzo portiere della rosa biancoceleste, all'Aquila dal 2012 ma mai gratificato dal debutto.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Ad annunciarlo è stato Simone Inzaghi nell'ambito della presentazione del match a 'Lazio Style Radio', che ha sostituito la classica conferenza stampa pre-partita. Nessun indizio di formazione, tranne uno: tra i pali, così come a , non ci sarà Strakosha.

"Ho alcuni dubbi di formazione, ma posso dire che sicuramente giocherà Guerrieri. Se lo merita, è un ragazzo serio e un portiere che sta bene all'interno del gruppo. Non ho mai potuto farlo giocare, avendo davanti a lui Strakosha e Proto. Ho già fatto esordire tanti ragazzi, domani sarà il suo turno".

Si tratterà dunque del secondo debutto in in una settimana in casa Lazio: domenica scorsa, a Cagliari, era toccato a Silvio Proto, a cui Inzaghi aveva deciso di dare una chance per poter preservare Strakosha in vista della finale di Coppa .

Contro il Bologna toccherà invece a Guerrieri, che nella propria carriera ha giocato unicamente a Trapani, in Serie B, nella stagione 2016/17. Con la Lazio invece collezionato 130 convocazioni, compresa quella per il match col Bologna. La prima 7 anni fa, nel 2012. Senza mai scendere in campo nemmeno per un minuto. La striscia si sta finalmente per interrompere.