Lazio-Bologna dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Inizia la Serie A, a confronto Lazio e Bologna: le informazioni sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in diretta tv e streaming.

LAZIO-BOLOGNA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lazio-Bologna

Lazio-Bologna Data: 14 agosto 2022

14 agosto 2022 Orario: 18:30

18:30 Canale tv: DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 251)

DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 251) Streaming: Sky Go, NOW

Rieccola. Serie A 2022/2023 al via tre mesi dopo le ultime partite dello scorso campionato. Nel primo turno del nuovo campionato si affronteranno tra le altre sfide anche Lazio e Bologna, nuovamente sotto la guida di Maurizio Sarri e Sinisa Mihajlovic.

Per la Lazio sarà effettivamente la prima gara stagionale, mentre il Bologna è già sceso in campo per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia, battendo il Cosenza di misura e assicurandosi così il prossimo turno del torneo, che vedrà i rossoblù sfidare il Cagliari.

Nella scorsa stagione Lazio e Bologna si sono affrontate ad ottobre e dunque a febbraio: in entrambi i casi il risultato finale è stato di 3-0, con un successo a testa. In generale non si è verificato nemmeno un pareggio negli ultimi cinque scontri ufficiali tra le due squadre.

In questa pagina tutte le informazioni su Lazio-Bologna, dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO LAZIO-BOLOGNA

La gara tra Lazio e Bologna si gioca domenica 14 agosto 2022. Il match è previsto alle ore 18:30 allo Stadio Olimpico, stadio di Roma che ospiterà la prima gara di Serie A per le due squadre.

DOVE VEDERE LAZIO-BOLOGNA IN TV

Lazio-Bologna sarà trasmessa sia da DAZN che da Sky. Nel primo caso basta accedere all'applicazione su smart tv o collegando il proprio televisore a Google Chromecast, console per videogiochi e Amazon Firestick. Nel secondo serve sintonizzarsi su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) o Sky Sport (canale 251).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Nè Sky nè DAZN hanno comunicato fin qui i nomi di telecronista e seconda voce per la gara di Serie A tra Lazio e Bologna.

LAZIO-BOLOGNA IN DIRETTA STREAMING

Lazio contro Bologna è accessibile tramite l'app di DAZN attraverso tablet o smartphone, o da pc e notebook collegandosi al sito ufficiale. Al termine, la sfida sarà disponibile nel sistema digitando il nome di una delle squadre, così da rivederla on demand.

Il match tra Lazio e Bologna è disponibile anche in diretta streaming grazie a Sky Go. La gara sarà visibile sia sui dispositivi mobili come tablet, smartphone, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Un'altra opzione è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare della Serie A trasmesse dalla tv satellitare agli utenti che acquistano il Pass Sport.

IN DIRETTA SU GOAL

Il match tra Lazio e Bologna potrà essere seguita dai lettori di GOAL anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto, così come gli episodi particolari e il post gara.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-BOLOGNA

Nella Lazio dovrebbe avvenire il debutto per i tre nuovi arrivati: Maximiano tra i pali, Romagnoli in difesa, e Marcos Antonio al centro. Quest'ultimo però più a gara in corso. Per il resto Zaccagni e Felipe Anderson come esterni a completare l'attacco in cui sarà presente Immobile, con Lazzari, Patric e Marusic dietro. Basic può partire dal 1' a centrocampo.

Nel Bologna dentro Arnautovic e Barrow con Soriano, poi Schouten e Dominguez in mezzo. De Silvestri e Cambiaso esterni di centrocampo, davanti a Skorupski ci saranno Soumaoro, Medel e Bonifazi.

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Bonifazi; De Silvestri, Schouten, Dominguez, Cambiaso; Soriano, Barrow; Arnautovic.