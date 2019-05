Lazio-Bologna dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Si chiude il penultimo turno di Serie A con la gara tra Lazio e Bologna: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Dopo aver conquistato la Coppa e dunque la possibilità di giocare i gironi di , la di Simone Inzaghi vuole chiudere al meglio il proprio campionato con la più alta posizione di classifica possibile. invece non ancora matematicamente salvo: con un punto rossoblù sicuri di rimanere in .

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Nella gara d'andata, giocata lo scorso 26 dicembre 2018, la Lazio ha battuto il Bologna per 2-0 grazie alle reti di Luiz Felipe e Lulic. Tra le due squadre i precedenti all'Olimpico sorridono nettamente a favore dei biancocelesti, che nel corso degli anni hanno messo insieme 36 vittorie e 23 pareggi a fronte di appena 15 k.o.

In questa pagina tutte le informazioni su Lazio-Bologna: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

LAZIO-BOLOGNA: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Lazio-Bologna DATA 20 maggio 2019, 20:30 DOVE Stadio Olimpico, ARBITRO Fabrizio Pasqua TV Sky STREAMING Sky Go

ORARIO LAZIO-BOLOGNA

Lazio-Bologna si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma: appuntamento alle ore 20:30.

Sarà Sky a trasmettere in diretta esclusiva televisiva il posticipo tra Lazio e Bologna in quel dell'Olimpico: telecronaca affidata a Maurizio Compagnoni, mentre al commento tecnico ci sarà Luca Marchegiani.

Lazio-Bologna sarà trasmessa sul canale Sky Sport Serie A numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre, oltre Sky Sport, numero 251 del satellite.

Tramite l'app di Sky Go, destinata a tutti gli abbonati, la gara tra Lazio e Bologna sarà trasmessa anche via attraverso pc, tablet e smartphone.

LAZIO-BOLOGNA IN DIRETTA SU GOAL

Anche Goal seguirà in diretta la sfida dell'Olimpico, dall'avvicinamento alla gara con le probabili formazioni, alla cronaca minuto per minuto della partita, fino al post partita con tutti gli eventi più importanti di Lazio-Bologna. Fino alle dichiarazioni dei protagonisti.

Inzaghi lascia la ribalta a Guerrieri tra i pali, mentre Acerbi, Luiz Felipe e Wallace saranno i centrali. Immobile in attacco con Correa, Lulic e Romulo esterni di centrocampo. In mezzo spazio da titolari per Parolo, Lucas Leiva e Badelj.

Il Bologna risponde con il 4-2-3-1, in cui Palacio sarà l'unica punta, supportato da Sansone, Soriano e Orsolini. Pulgar e Poli in mediana, dal 1' Mbaye e Dijks come terzini. Davanti a Skorupski spazio per Danilo e Lyanco.

LAZIO (3-5-2): Guerrieri; Wallace, Luiz Felipe, Acerbi; Romulo, Parolo, Badelj, Leiva, Lulic; Immobile, Correa.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Poli, Pulgar; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.