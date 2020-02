Lazio-Bologna dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Lazio sfida il Bologna nell'anticipo della 26ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La di Simone Inzaghi prosegue la sua rincorsa al vertice della classifica di e ospita il di Sinisa Mihajlovic nel primo anticipo della 26ª giornata. I capitolini sono secondi con 59 punti, frutto di 18 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte, a -1 dalla capolista , i felsinei si trovano al 10° posto a quota 34, con un cammino di 9 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte, e a 2 lunghezze di ritardo dal 6° posto, occupato in coabitazione da e .

Nei 65 precedenti disputati in Serie A in casa dei biancocelesti, il bilancio li premia con 35 successi, 19 pareggi e 11 affermazioni rossoblù. La Lazio è imbattuta da ben 20 giornate in Serie A e da 13 sfide contro il Bologna in campionato. L'ultimo colpo esterno degli emiliani in casa dell'Aquila risale all'11 marzo 2012, quando i rossoblù di Pioli si imposero per 3-1 all'Olimpico con i goal di Portanova, Diamanti e Krhin, con un autogoal di Rubin a propiziare l'unica marcatura dei padroni di casa.

La Lazio non ha mai perso nelle 13 gare interne finora giocate in Serie A. L'ultima volta che collezionarono una serie più lunga fu nel maggio del 2000, quando con Sven-Goran Eriksson in panchina conquistarono lo Scudetto. Il Bologna, invece, prende goal consecutivamente da 20 gare, e se succedesse anche con la Lazio eguaglierebbe il record negativo stabilito due volte nella sua storia: marzo-novembre 2004 (serie aperta e chiusa proprio contro la Lazio) e settembre 1955-marzo 1956.

All'Olimpico si sfideranno le due squadre della Serie A che hanno guadagnato più punti con goal segnati nell'ultimo quarto d'ora di gioco: 14 al momento per i capitolini, 13 invece per gli emilaini. La Lazio è reduce da un pareggio e 3 vittorie consecutive nelle ultime 4 gare disputate, il Bologna invece ha collezionato 2 vittorie, una sconfitta e un pareggio nelle ultime 4 partite giocate.

Ciro Immobile è il bomber della Lazio e il capocannoniere della Serie A con 27 reti realizzate. L'attaccante partenopeo, fra i giocatori con almeno 60 conclusioni effettuate, è quello dei 5 top campionati europei con la media goal più elevata, pari ad una rete ogni 3,63 tiri. Il tecnico rossoblù Sinisa Mihajlovic è il grande ex della gara, avendo collezionato in carriera 193 presenze e 33 goal con la maglia biancoceleste in tutte le competizioni.

Due calciatori biancocelesti, inoltre, Sergej Milinkovic-Savic e Stefan Radu, taglieranno un traguardo importante nella gara contro il Bologna: il serbo festeggerà 150 presenze in Serie A, il rumeno 300. Fra gli emiliani, invece, Riccardo Orsolini è il miglior marcatore con 7 goal all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Lazio-Bologna: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO LAZIO-BOLOGNA

Lazio-Bologna si disputerà il pomeriggio di sabato 29 febbraio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di . Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Rosario Abisso della sezione di , è in programma per le ore 15.00. Sarà il 132° confronto in Serie A fra le due formazioni.

La sfida Lazio-Bologna sarà trasmessa in esclusiva in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Riccardo Trevisani, con il commento tecnico di Daniele Adani.

Dopo la partita sarà possibile vedere gli highlights e seguire le interviste ai protagonisti sul campo e ai due allenatori nel corso del programma 'Sky Calcio Live', condotto in studio da Marco Cattaneo.

Gli abbonati Sky potranno seguire Lazio-Bologna anche in diretta mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio personal computer o notebook. Nel primo caso occorrerà scaricare l'apposita app per sistemi iOS e Android, mentre nel secondo sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattafora.

In alternativa c'è l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti in offerta.

Assenza pesante per Inzaghi, che non avrà a disposizione il perno della difesa Acerbi, vittima di una contrattura al polpaccio. Al suo posto al centro della difesa a tre dovrebbe agire Luiz Felipe, al rientro dopo la squalifca, con Patric e Radu ai suoi lati. Non è da escludere tuttavia anche la soluzione Vavro. In porta ci sarà Strakosha, mentre a centrocampo sulla fascia destra va verso il forfait Marusic per un affaticamento: al suo posto dovrebbe rivedersi Lazzari, con Jony sulla corsia mancina (Lulic è ancora ai box per infortunio). In mezzo i soliti tre, con Lucas Leiva in cabina di regia e Milinkovic-Savic e Luis Alberto mezzali. In attacco non è al meglio Caicedo, che ha accusato un problema alla caviglia giovedì: in coppia con Immobile dovrebbe giocare dal 1' Correa.

Mihajlovic ritrova fra i pali il portiere titolare Skorupski, che ha smaltito l'influenza, mentre a sinistra non ci sarà Mbaye, fermato un turno dal Giudice sportivo. Al suo posto tornerà dal 1' Denswil, con Tomiyasu a destra e la coppia composta da Bani e Danilo al centro. In mediana rientrerà anche Schouten: l'olandese affiancherà Poli. Davanti Palacio sarà il centravanti, mentre alle sue spalle, k.o. Svanberg, Orsolini, Soriano e Barrow, quest'ultimo favorito su Sansone, dovrebbero agire sulla trequarti.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Jony, Immobile, Correa

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Schouten, Poli; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio