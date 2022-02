Lazio-Bologna dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

LAZIO-BOLOGNA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lazio-Bologna

Lazio-Bologna Data: 12 febbraio 2022

12 febbraio 2022 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Continua la stagione altalenante della Lazio di Sarri. Dopo aver conquistato Firenze battendo la Fiorentina per 3-0, i biancocelesti sono caduti rovinosamente in Coppa Italia per 4-0. Obiettivo, ancora una volta, trovare una continuità vera e propria. Contro il Bologna.

C'è infatti la squadra di Mihajlovic nel cammino della Lazio, che da sogni di Europa si è ritrovata più vicina alla zona calda. Certo, la distanza è ancora considerevole e Mihajlovic deve ancora recuperare la gara contro l'Inter, ma i 28 punti in classifica risultano comunque essere pochi.

Per il Bologna la vittoria potrebbe significare un nuovo assalto al settimo posto, difeso attualmente proprio dalla Lazio e dalla Roma. La squadra di Sarri continua ad avere come primario obiettivo la qualificazione in Champions League, ad appena quattro lunghezze.

Di seguito tutte le informazioni sul match tra Lazio e Bologna: dove vederla in tv e streaming e le formazioni.

ORARIO LAZIO-BOLOGNA

Lazio-Bologna si disputerà nel pomeriggio di sabato 12 febbraio 2022 in quel dello Stadio Olimpico di Roma. Il fischio d'inizio della partita è previsto alle ore 15: la sfida aprirà il 25esimo turno di Serie A.

DOVE VEDERE LAZIO-BOLOGNA IN TV

Lazio-Bologna sarà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione che hanno al loro interno la possibilità di scaricare la app. Grazie a questa, gara disponibile anche su PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), TIMVISION BOX o o collegabndo la tv Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Lazio-Bologna su DAZN sarà curata da Riccardo Mancini, che sarà affiancato da Massimo Gobbi come seconda voce e opinionista.

LAZIO-BOLOGNA IN DIRETTA STREAMING

La sfida tra Lazio e Bologna sarà disponibile in diretta streaming su DAZN anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e su pc e notebook, semplicemente collegandosi al sito ufficiale della piattaforma. Gli highlights e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand al termine della sfida.

Con Goal ci sarà la possibilità di seguire Lazio-Bologna in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, già prima dell'inizio della gara troverete le ultime novità sulle due squadre e le formazioni ufficiali, e, quando la partita sarà in corso, gli aggiornamenti minuto per minuto della stessa.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-BOLOGNA

Il grande dubbio di Sarri è Ciro Immobile, k.o in Coppa Italia. Condizioni da valutare per l'attaccante titolare, il tecnico della Lazio valuta un falso nove al suo posto. In porta torna Strakosha, in mezzo Cataldi. Acerbi è ancora k.o, anche se sulla via del recupero.

Mihajlovic deve fare a meno dell'ex De Silvestri, squalificato: al suo posto Hickey che cambia fascia. Orsolini ed Arnautovic in avanti, con Soriano a centrocampo, dove ha spazio anche Schouten. Possibile chance per Barrow dopo la Coppa d'Africa.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Svanberg, Schouten, Soriano, Dijks; Orsolini, Arnautovic.