Lazio-Bologna dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Lazio sfida il Bologna nell'anticipo serale della 5ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

LAZIO-BOLOGNA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 24 ottobre 2020

24 ottobre 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

La Lazio di Simone Inzaghi sfida il Bologna di Sinisa Mihajlovic nell'anticipo del sabato sera della 5ª giornata di . I capitolini sono al momento quindicesimi in classifica con 4 punti, frutto di una vittoria, un pareggio e 2 sconfitte, mentre i felsinei si trovano una posizione più in basso a quota 3 punti, con un cammino di un successo e ben 3 sconfitte.

Nei 66 confronti disputatisi in Serie A fra le due squadre in casa dei biancocelesti, questi ultimi conducono con 36 successi, 19 pareggi e 11 sconfitte. I rossoblù in particolare non vincono contro la Lazio da ben 14 partite, avendo rimediato nel parziale 7 pareggi e 7 sconfitte, e hanno ottenuto il successo in solo una delle ultime 19 trasferte contro l'Aquila.

L'ultima affermazione degli emiliani in casa della Lazio risale all'11 marzo del 2012, quando questi ultimi, guidati in panchina da Stefano Pioli, superarono 3-1 a i capitolini di Reja con reti di Portanova, Diamanti e Khrin.

Il tecnico rossoblù Sinisa Mihajlovic è il grande ex del confronto, avendo collezionato da giocatore 126 presenze e 20 goal nel massimo campionato con la maglia biancoceleste. La Lazio, dopo aver perso per 3-0 contro la Sampdoria nell'ultimo turno, si è rifatta in Europa battendo 3-1 il Borussia Dortmund in , mentre i felsinei sono reduci dal rocambolesco k.o. per 4-3 nel Derby emiliano con il .

Il bomber della Lazio, Ciro Immobile, finora a segno in una sola occasione, ha partecipato alla realizzazione di 4 reti (2 goal e 2 assist) nelle ultime 3 sfide con il Bologna, Roberto Soriano è invece il miglior realizzatore fra i rossoblù con 3 goal, ma nessuno di questi è arrivato lontano dal Dall'Ara. In questa pagina tutte le informazioni su Lazio-Bologna: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO LAZIO-BOLOGNA

Lazio-Bologna si disputerà la sera di sabato 24 ottobre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di Roma. La partita, che sarà la 133ª in Serie A fra le due squadre, è in programma alle ore 20.45.

L'anticipo serale Lazio-Bologna sarà trasmesso in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console di gioco PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Lazio-Bologna sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky avranno inoltre la possibilità di seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Gli utenti DAZN potranno vedere Lazio-Bologna in diretta streaming anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet e sul proprio pc o notebook. Nel primo caso dovranno provvedere a scaricare la app per sistemi iOS e Android, avviarla e selezionare il match dal palinsesto, nel secondo sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

Al termine della partita, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Simone Inzaghi non dovrebbe rischiare Luiz Felipe, recuperato ma non al 100%, dando spazio dal 1' ad Hoedt nella linea a tre difensiva davanti a Strakosha. Con lui ci saranno Patric e Acerbi, visto che Radu è ancora ai box per infortunio. Possibile ma non certo invece il recupero di Lazzari ed Escalante. Se non dovessero farcela, i due esterni saranno Marusic a destra e Fares a sinistra. A centrocampo Lucas Leiva sarà il playmaker, con le due mezzali di qualità Milinkovic-Savic e Luis Alberto ai suoi lati. In attacco, infine, potrebbe scattare l'ora di Muriqi: il kosovaro è infatti in vantaggio su Caicedo e Correa per far coppia con Immobile, al rientro dopo aver scontato il turno di squalifica.

Mihajlovic è alle prese con il dubbio De Silvestri: l'esterno destro rossoblù ha infatti rimediato una forte botta al ginocchio sinistro nel Derby con il Sassuolo ed è difficile il recupero per la trasferta di Roma. Qualora non ce la facesse è pronto Mbaye. A sinistra, ancora k.o. Dijks, giocherà Hickey, mentre Tomiyasu e Danilo saranno i due centrali difensivi davanti a Skorupski. Fuori per infortunio anche Poli e Medel, la coppia dei mediani sarà composta da Svanberg e Schouten. In attacco il riferimento offensivo sarà l'esperto Palacio, con Orsolini, Soriano e Barrow a sostegno sulla trequarti.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Muriqi, Immobile.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Tomiyasu, Danilo Lar., Hickey; Svanberg, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.