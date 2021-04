Dubbio in Lazio-Benevento: goal di Immobile o autogoal di Depaoli?

Dubbio fantacalcistico in Lazio-Benevento: l'1-0 biancoceleste è un goal di Immobile o un'autorete di Depaoli?

Subito un caso da fantacalcio in Lazio-Benevento: la rete dell'1-0 dei capitolini è oggetto di dibattito per la modalità con cui si è sviluppata, che dà adito ad alcuni dubbi.

Immobile parte in posizione regolare, Montipò esce alla disperata ma il pallone termina comunque in rete: l'esultanza del bomber campano c'è, ma in realtà la dinamica dirà tutt'altro.

Come si evince dalle immagini, infatti, è Depaoli a far carambolare la sfera in fondo al sacco nel tentativo di anticipare l'ex Torino: si tratta dunque di uno sfortunato autogoal dell'esterno e non di sigillo personale di Immobile, che si è comunque rifatto in seguito con la 150esima marcatura in Serie A.

Decisione confermata sia dal sito della Lega Serie A che dalla redazione di 'Fantacalcio', a cui la maggior parte degli appassionati del gioco fa riferimento: malus di -2 per Depaoli.

Nel secondo tempo spazio anche per un altro episodio simile: Correa prova a mettere in mezzo all'area un pallone deviato in maniera decisiva in porta da Montipò, che sigla un'altra sfortunata autorete per i sanniti.