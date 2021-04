Lazio-Benevento dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Lazio e Benevento s'incontrano in una partita valida per la 31ª giornata di Serie A: tutto sulle formazioni e dove vederla in tv e streaming.

LAZIO-BENEVENTO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lazio-Benevento

Lazio-Benevento Data: 18 aprile 2021

18 aprile 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: Sky Sport (canale 253 del satellite, 484 del digitale terrestre)

Streaming: Sky Go e NOW

Nel fine settimana va in scena la 31ª giornata, con sfide tutte da seguire come quella tra Lazio e Benevento. Si tratta di squadre che occupano posizioni molto diverse della classifica, avendo come obiettivi la qualificazione alla prossima Champions League e la salvezza.

La Lazio, smaltite le fatiche della Champions League, si è rimessa a correre infilando una serie di 4 vittorie consecutive. L'ultima, ottenuta sul campo del Verona, ha consentito ai biancocelesti di rimanere a 6 punti dal quarto posto (ma con una partita in meno rispetto alle dirette concorrenti).

Il Benevento sta tenendo un ritmo discreto, che consente ai giallorossi di avere ben 8 punti di vantaggio sulla zona retrocesssione. La recente sconfitta casalinga contro il Sassuolo non toglie nulla all'ottimo campionato dei campani.

Le due squadre si sono affrontate nel girone d'andata il 15 dicembre 2020. La partita si è chiusa con il risultato di 1-1, frutto dei goal realizzati da Immobile e Schiattarella.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Lazio-Benevento: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere alla sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO LAZIO-BENEVENTO

La partita tra Lazio e Benevento è in programma nel pomeriggio di domenica 18 aprile 2021 allo stadio 'Olimpico' di Roma, con calcio d'inizio alle ore 15. Ancora una volta si giocherà a porte chiuse, in virtù delle regole stabilite per contenere l'emergenza Covid.

Lazio-Benevento sarà visibile in diretta e in esclusiva da Sky, che ha acquisito i diritti di 7 gare su 10 di ogni giornata di Serie A. Il match tra i biancocelesti e i giallorossi sarà visibile in particolare su Sky Sport (numero 253 del satellite, 484 del digitale).

Un'altra possibilità per assistere a Lazio-Benevento è lo streaming, e in particolare l’applicazione gratuita Sky Go. Tutti gli abbonati a Sky potranno assistere alla gara tramite dispositivi come pc, smartphone e tablet.

Sempre a proposito di streaming, c'è anche la possibilità di seguire la sfida su NOW, il servizio di streaming e on demand di Sky attraverso il quale, previo l'acquisto di uno dei pacchetti appositi, si può assistere al meglio della programmazione di Sky.

IN DIRETTA SU GOAL

Anche qui su Goal sarà possibile seguire Lazio-Benevento: dalle scelte dei due allenatori fino al racconto della partita minuto per minuto, vi permetteremo di non perdervi neppure un'azione grazie alla nostra diretta scritta.

Simone Inzaghi ritrova Correa, scelto come partner di Immobile al posto dello squaificato Caicedo. Per il resto solito 3-5-2 Reina in porta e Marusic confermato nel terzetto difensivo insieme ad Acerbi e Radu. Il dubbio principale riguarda la corsia di destra, con Akpa Akpro in vantaggio su Lulic. Fares occuperà l'altra fascia, con Milikovic-Savic, Leiva e Luis Alberto in zona centrale.

Per il derby dei fratelli Inzaghi, Pippo perde per squalifica Tuia (sostituito da Caldirola). Il centrale scuola Inter giocherà in coppia con Glik, con Letizia e Barba come terzini e Montipò tra i pali. In mezzo al campo Hetemaj e Schiattarella vengono confermati, mentre Viola è insidiato da Improta. Ballottaggio anche in avanti tra Lapadula e Gaich, in corsa per il ruolo di prima punta e con Ionita e Caprari sulla trequarti.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Akpa Akpro, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Ionita, Caprari; Lapadula.