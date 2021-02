Lazio-Bayern Monaco dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Lazio si gioca il primo round degli ottavi di Champions contro il Bayern: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove seguirla in tv e streaming.

LAZIO-BAYERN MONACO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lazio-Bayern Monaco

Lazio-Bayern Monaco Data: 23 febbraio 2021

23 febbraio 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Sky Sport Uno, Sky Sport, Canale 5

Sky Sport Uno, Sky Sport, Canale 5 Streaming: Sky Go, Now Tv e Mediaset Play

L'avventura in Champions League della Lazio prosegue. Dopo aver passato la fase a gironi, cosa che non le riusciva da vent'anni, i biancocelesti sfidano ora il Bayern Monaco in un confronto inedito nella storia: non ci sono infatti precedenti tra le due squadre.

Sarà la sfida soprattutto tra Ciro Immobile e Robert Lewandowski, le cui strade si sono intrecciate spesso: nel 2014 l'italiano era stato scelto come erede del polacco, ma si rivelò un flop. Lo scorso anno, invece lo ha battuto nella serrata corsa alla Scarpa d'Oro.

I due sono le punte di diamante di due squadre che vengono da un buon periodo, soprattutto il Bayern: nonostante fisicamente non sia al top, la squadra di Hansi Flick ha appena chiuso il grande slam, vincendo il sesto titolo su sei in stagione, il Mondiale per Club.

Il Bayern Monaco in stagione in Champions League non ha ancora perso una partita, mentre dall'altra parte la Lazio ha già battuto all'Olimpico una squadra tedesca: il Borussia Dortmund, che è arrivato primo nel girone biancoceleste nella fase precedente.

Qui potete trovare tutte le informazioni su Lazio-Bayern Monaco: dalle ultime sulle formazioni a dove seguire la partita in tv e streaming.

ORARIO LAZIO-BAYERN MONACO

Lazio-Bayern Monaco si giocherà allo stadio Olimpico di Roma alle ore 21.00 di martedì 23 febbraio 2021. Ritorno in programma il 17 marzo a campi invertiti.

Come tutti gli altri match della Champions League 2020/21, Lazio-Bayern Monaco sarà in diretta tv su Sky. I canali di riferimento per seguire il match saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

La sfida sarà visibile anche sulle reti Mediaset: è infatti prevista la trasmissione in chiaro su Canale 5.

Si potrà seguire Lazio-Bayern Monaco in diretta streaming attraverso Sky Go, la piattaforma che Sky mette a disposizione di tutti i suoi abbonati, fruibile semplicemente scaricando l'app e facendo login con i dati del proprio Sky ID. La partita sarà visibile anche su Now TV, servizio di streaming di Sky: basterà collegarsi al sito e selezionare uno dei pacchetti proposti.

Essendo il match in chiaro su Canale 5, sarà disponibile anche il live streaming gratuito su Mediaset Play.

Potrete seguire Lazio-Bayern Monaco anche su Goal, attraverso la nostra diretta testuale, che vi fornirà tutti gli aggiornamenti sul match: dalle formazioni al racconto live minuto per minuto fino al fischio finale.

Scelte quasi obbligate per Inzaghi in difesa, con Acerbi e Patric che dovrebbero agire ai lati di Musacchio, con Reina tra i pali. Marusic e Lazzari favoriti sugli esterni, con Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto solito trio di mezzo. In avanti si candida Correa vicino a Immobile.

L'articolo prosegue qui sotto

Fuori Pavard, Nianzou e anche il lungodegente Tolisso per il Bayern, con Müller e Gnabry in forte dubbio, più Javi Martinez e Goretzka appena rientrati. Quest'ultimo dovrebbe trovar posto a centrocampo con Kimmich. Sulla trequarti avanza la candidatura di Musiala. Difesa con Süle che si allarga a destra, Boateng verso il rientro.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Musacchio, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Süle, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Musiala, Coman; Lewandowski.