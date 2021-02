Lazio-Bayern Monaco 1-4: tracollo biancoceleste, dominio bavarese all'Olimpico

Serata nerissima per la squadra di Inzaghi: Lewandowski, Musiala, Sané e un autogoal di Acerbi firmano il trionfo. Goal della bandiera di Correa.

Un sogno che presto diventa un incubo. Il ritorno della Lazio al secondo turno di Champions League si trasforma in un tracollo di fronte ai campioni d’Europa e del mondo del Bayern Monaco. Il risultato finale di 1-4 non lascia alcun appello né per quanto riguarda le recriminazioni, né per quanto riguarda la prestazione. E, ovviamente, nemmeno in chiave passaggio del turno. Il ritorno all’Allianz Arena si preannuncia una passeggiata di salute per Lewandowski e compagni.

Le cose si mettono subito in discesa. Anche priva di Müller, Gnabry, Pavard, Tolisso e anche Douglas Costa, la squadra di Flick approccia al meglio la partita e dopo 10 minuti va in vantaggio. Proprio con Lewandowski. Un retropassaggio folle di Musacchio mette il FIFA World Player in porta. Il polacco ringrazia, non si fa pregare e insacca. Ovviamente.

La Lazio cerca il break con Milinkovic-Savic e un’iniziativa di Correa, l’unico a salvarsi nella notte sciagurata. Lo show sul campo - parecchio bagnato, per inciso - dell’Olimpico è però bavarese. Tanto che al 26’ Musiala, super talento classe 2003, dal limite dell’area indovina il colpo da biliardo nell’angolino basso. Passa un altro quarto d’ora e il tracollo biancoceleste nel primo tempo si completa con il tap-in di Sané. Punto esclamativo su un primo tempo da dimenticare per gli uomini di Inzaghi, specialmente i tre di difesa: la partita di Musacchio dura 30 minuti.

I regali, però, non finiscono. In apertura di ripresa Sané mette a ferro e fuoco la difesa della Lazio: sul suo cross rasoterra è lo stesso Acerbi a depositare maldestramente palla in rete. Sullo 0-4 la difesa del Bayern si prende una pausa e Correa ne approfitta per il goal della bandiera, restituendo un minimo di vitalità.

I 40 minuti finali sono più in equilibrio, con il Bayern che tende a rallentare, anche per stanchezza accumulata negli ultimi mesi. La Lazio prova ad essere incisiva anche con qualche cambio che dia più freschezza, ma Neuer non è mai chiamato a miracoli e controlla il traffico. Reina invece salva un paio di volte su Lewandowski. Il punteggio non cambia più. Tracollo biancoceleste. Il Bayern passeggia verso i quarti.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

LAZIO-BAYERN MONACO 1-4

Marcatori: 9' Lewandowski, 24' Musiala, 42' Sané, 47' aut. Acerbi, 49' Correa

LAZIO (3-5-2): Reina 5.5; Patric 4 (53' Hoedt 5), Acerbi 4.5, Musacchio 3.5 (31' Lulic 5.5); Lazzari 5.5, Milinkovic-Savic 5 (81' Cataldi s.v.), Lucas Leiva 4.5 (53' Escalante 5), Luis Alberto 5.5 (81' Akpa-Akpro s.v.), Marusic 5; Immobile 5, Correa 6. All. Inzaghi 4.5

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer 6.5; Süle 7, Boateng 6, Alaba 6.5, Davies 6.5; Kimmich 7, Goretzka 7 (63' Martinez 6); Sané 7.5 (90' Sarr s.v.), Musiala 7 (90' Choupo-Moting s.v.), Coman 7 (75' Hernandez 6); Lewandowski 7.5.

Arbitro: Orel Grinfeld (Israele)

Ammoniti: Luis Alberto, Lucas Leiva, Correa, Marusic, Escalante, Kimmich, Coman

Espulsi: -