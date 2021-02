Lazio-Bayern Monaco, le pagelle: Sané imprendibile, disastro Patric

Soltanto Correa si salva tra i biancocelesti. Nel Bayern super Musiala, bene anche il centrocampo, con Kimmich sugli scudi.

PAGELLE LAZIO

REINA 5.5 - Para quello che può. E non è molto.

PATRIC 4 - Non ne azzecca una. Né con la palla, né senza. (53' HOEDT 5.5 - Pasticcia. E contro l Bayern non conviene.)

ACERBI 4.5 - Rispetto a quanto successo in Italia-Polonia, Lewandowski lo vede molto meno. Goffo sull'autogoal.

MUSACCHIO 3.5 - La sostituzione dopo 31 minuti dice già tutto. (31' LULIC 5.5 - Tra i meno peggio).

LAZZARI 5.5 - Qualche fiammata in apertura, poi Davies gli prende le misure e lo fa soffrire.

MILINKOVIC-SAVIC 5 - Prova a suonare la carica, con risultati esigui. Finisce per perdere l'equlibrio. Come tutti i compagni. (81' CATALDI s.v.)

LEIVA 4.5 - I giocatori del Bayern sbucano da più o meno ovunque. Ci capisce poco. Se non nulla. (53' ESCALANTE 5 - Si presenta falciando Lewandowski. Non bene.)

LUIS ALBERTO 5.5 - La sua luce si spegne. Qualche buon tracciante. Poco altro. (81' AKPA-AKPRO s.v.)

MARUSIC 5 - Decente inizio. Non fa nulla per lasciare il segno dopo il goal dello 0-2.

IMMOBILE 5 - Trova pochissimo la sua profondità e soffre tremendamente. Perde e non di poco il confronto con Lewandowski.

CORREA 6 - L'unico con un po' di coraggio per provare la giocata. A volte gli riesce.

ALL. INZAGHI 4.5 - Gli altri vanno il doppio. Prova qualche aggiustamento, ma le categorie di differenza sono troppe.

PAGELLE BAYERN MONACO

NEUER 6.5 - Ordinaria amministrazione. E qualche parata di buon profilo.

SÜLE 7 - Sulla carta l'anello debole, invece amministra la fascia con sicurezza. E si regala anche un paio di incursioni.

BOATENG 6 - Un po' più in difficoltà degli altri, soprattutto fisicamente. Se la cava.

ALABA 6.5 - Preziosissimo nella prima impostazione.

DAVIES 6.5 - Duello in accelerazione con Lazzari, lo vince mettendo la sfida sul piano tecnico.

KIMMICH 7 - Ha il totale controllo di ciò che succede intorno a lui. Piccola macchia il giallo per proteste.

GORETZKA 7 - Non gioca titolare da tre settimane, ma non se ne accorge nessuno. Guida il pressing con tempi sempre indovinati. (63' JAVI MARTINEZ 6 - Senza sbavature.)

SANÉ 7.5 - Imprendibile. Una delle migliori partite da quando è al Bayern Monaco. Spina nel fianco della difesa, svariando su tutta la fascia. (90' SARR s.v.)

MUSIALA 7 - La personalità non è un problema neanche a 17 anni. Piena consapevolezza. (90' CHOUPO-MOTING s.v.)

COMAN 7 - Non entra nel tabellino, ma dà costante sensazione di poter essere una minaccia. Manda in totale confusione Patric nel primo tempo. (75' HERNANDEZ 6 - Non incide, non rovina nulla.)

LEWANDOWSKI 7 - Gli offrono l'occasione di segnare e chiaramente non la disdegna. Ci riprova, trova Reina. Pericolo pubblico.

ALL. FLICK 7.5 - Idee chiarissime. Come da un anno a questa parte.