Lazio battuta, Inzaghi è sereno: "Buona prova, sconfitta immeritata"

Simone Inzaghi commenta la sconfitta patita dalla Lazio contro l’Eintracht: “Dispiace aver perso, ma è un ko diverso da quello di Cipro”.

Alla Lazio non è bastata una rete di Correa per riuscire a chiudere il suo cammino nella fase a gironi dell’Europa League con una vittoria. La compagine biancoceleste infatti, all’Olimpico è stata battuta in rimonta da un Eintracht Francoforte capace di chiudere il Gruppo H a punteggio pieno.

Simone Inzaghi, al termine della gara, ha spiegato: “La nostra è stata un’ottima partita, spiace aver perso. Dispiace anche per come abbiamo preso goal, la prima rete di Gacinovic è stata una grande giocata, la seconda però andava annullata perchè c’erano un fuorigioco ed un tocco di mano e non capisco come il guardalinee non abbia visto. Sono soddisfatto della nostra prestazione, volevo delle risposte e le ho avute. Questa è una sconfitta diversa rispetto a quella di Cipro”.

Per la Lazio si tratta comunque di una sconfitta indolore: “Noi vogliamo continuare il nostro cammino. Sappiamo che il sorteggio sarà duro perchè siamo arrivati secondi nel girone, questa però è una bellissima competizione. Vedremo chi ci capiterà, ci saranno 32 squadre agguerrite”.

La serata è stata rovinata da ciò che è accaduto nel settore occupato dai tifosi tedeschi: “Sono cose che non dovrebbero mai accadere, ho sentito che hanno sfondato un cancello. Abbiamo visto che c’era tanta confusione, la cosa però non ha influito sulla nostra prova”.

Inzaghi ha deciso di non concedere minuti a Lucas Leiva: “La rifinitura non è andata molto bene e noi dobbiamo comportarci con cautela. Abbiamo deciso di non rischiare, potrebbe però farcela per Bergamo”.

Buone indicazioni sono arrivate da Correa e Luis Alberto: “Hanno fatto bene, ma è un discorso che vale per tutta la squadra. A loro due ho chiesto di accorciare ed ho avuto le giuste risposte”.

La Lazio ora può concentrarsi sulla fase ad eliminazione diretta: “E’ stato un girone complicato, noi però siamo stati bravi ad indirizzarlo nella giusta maniera. A Cipro abbiamo deluso, oggi però non meritavamo la sconfitta”.