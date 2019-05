Lazio-Atalanta: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Lazio e Atalanta si sfidano per la Champions nella 35ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La di Simone Inzaghi sfida l' di Gian Piero Gasperini nella 35ª giornata di , in uno scontro diretto per la zona . I capitolini sono ottavi in classifica con 55 punti, frutto di 16 vittorie, 7 pareggi e 11 sconfitte, i bergamaschi si trovano al 4° posto con 59 punti e un cammino di 17 vittorie, 8 pareggi e 9 k.o.

Ciro Immobile è il miglior marcatore dei biancocelesti con 14 reti segnate in 32 presenze, mentre il colombiano Duvan Zapata, autore di 21 reti in 33 partite giocate, è il bomber dei nerazzurri. La Lazio arriva da 2 vittorie e una sconfitta nelle ultime 3 giornate, intervallate dal successo col in Coppa che ha regalato la qualificazione alla finale di , l'Atalanta invece ha rimediato 2 vittorie e un pareggio nelle ultime 3 gare disputate, e anche lei ha conquistato la finale di Coppa Italia superando la .

QUANDO SI GIOCA LAZIO-ATALANTA

Lazio-Atalanta si disputerà il pomeriggio di domenica 5 maggio 2019 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di , con fischio d'inizio alle ore 15.00. Sarà il 102° confronto fra le due formazioni nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE LAZIO-ATALANTA IN TV E STREAMING

Lo scontro Champions Lazio-Atalanta sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La telecronaca sarà curata da Maurizio Compagnoni con il commento tecnico di Luca Pellegrini.

Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta attraverso la piattaforma Sky Go, collegandosi con i loro personal computer, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-ATALANTA

Dubbio sulla fascia sinistra per Simone Inzaghi, che perde Lulic per squalifica ma recupera Durmisi: il danese si gioca il posto con Marusic. A centrocampo, out Milinkovic-Savic, rientrerà invece Luis Alberto come mezzala sinistra dopo aver saltato la sfida con la . Nella difesa a tre Luiz Felipe ò favorito su Wallace per una maglia da titolare, in attacco lo strepitoso Caicedo di Marassi scavalca Correa per affiancare Immobile.

Ancora indisponibile Toloi in difesa, Gasperini non avrà per il resto particolari problemi di formazione. Davanti Ilicic affiancherà Duvan Zapata, con il 'Papu' Gomez alle loro spalle. Sulla mediana a destra agirà Hateboer, mentre a sinistra Castagne è in vantaggio su Gosens, non al meglio. Nella difesa a 3 spazio a Palomino, assieme a Mancini e ad uno fra Masiello e Djimsiti.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Romulo, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic, D. Zapata.