Lazio-Atalanta, Lazzari si ferma nel riscaldamento: c'è Marusic

Nel riscaldamento prima della sfida con l'Atalanta si ferma Lazzari per un problema fisico, al suo posto c'è Marusic per la Lazio.

Novità dell'ultimo minuto per i padroni di casa: nel riscaldamento della sfida dell'Olimpico fra e si ferma Manuel Lazzari per un problema fisico, come riporta 'Sky Sport', e Simone Inzaghi deve virare su Marusic per la fascia destra dei biancocelesti.

Nelle prossime ore le condizioni dell'esterno classe '93 saranno valutate in maniera più approfondita dallo staff medico della Lazio, che effettueranno degli appositi esami strumentali.

