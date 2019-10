Lazio-Atalanta, Immobile super e sincero: "Nel primo tempo stavamo facendo pena"

Immobile grazie alla doppietta su rigore in Lazio-Atalanta sale a 9 goal dopo 8 partite e stacca Duvan Zapata: "Dobbiamo essere più cattivi".

La rimonta tre goal all' nel nome di Ciro Immobile, capace di guadagnarsi e trasformare due rigori firmando il definitivo 3-3 in pieno recupero.

L'attaccante insomma è sempre più il leader di questa Lazio tanto che le incomprensioni delle scorse settimane con Simone Inzaghi, come confermano le sue dichiarazioni a 'Sky Sport', sembrano definitivamente alle spalle.

"E' stato bravo il il mister a tenerci sereni e tranquilli visto che eravamo frastornati dal risultato. Dobbiamo abbinare tecnica e tattica alla voglia di vincere, è una cosa che non si allena, deve venire da dentro di noi questa cattiveria, è l’unico modo che abbiamo per alzare l’asticella".

Immobile sottolinea come nel primo tempo per la Lazio non abbia funzionato praticamente nulla.

"Ci prendiamo il secondo tempo, inaccettabile l’approccio del primo tempo contro una grande squadra come l’Atalanta. Dobbiamo giocare come nella ripresa. Nello spogliatoio c'era molto silenzio, c’era da alzare al testa guardandosi negli occhi. Stavamo facendo pena, ma nella ripresa è scattata la scintilla”.

La sua esultanza dopo il rigore del pareggio nel recupero è diventata già virale. Uno sfogo in preda alla totale confusione.

"Il rigore? Vi prego, non fatemi più tirare rigori al novantesimo, sto perdendo anni di vita. Questo era davvero pesante, ma la squadra meritava il pareggio".

Grazie alla doppietta di oggi, Immobile sale a quota nove goal dopo appena otto partite di e stacca Duvan Zapata nella classifica marcatori. Inoltre Immobile ha fornito anche tre assist vincenti ai compagni.

Dal dischetto poi Immobile è praticamente infallibile come si evince dai dati Opta: l'attaccante della Lazio infatti ha segnato 22 dei 25 penalty calciati in Serie A.