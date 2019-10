Lazio-Atalanta dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Lazio ospita l'Atalanta nel 1° anticipo dell'8ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La di Simone Inzaghi sfida l' di Gian Piero Gasperini nel primo anticipo dell'8ª giornata di che mette di fronte due squadre che lottano per le posizioni più alte della classifica. I capitolini sono sesti in classifica con e a quota 11 punti, frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, i bergamaschi occupano il 3° posto con 16 punti e un cammino di 5 vittorie, un pareggio e una sconfitta.

Nei 51 precedenti fra le due squadre in Serie A giocati in casa dei biancocelesti, questi ultimi conducono a livello statistico con 21 vittorie, 17 pareggi e 13 successi della Dea. Se dovesse conquistare i 3 punti anche con la Lazio, l'Atalanta stabilirebbe il suo nuovo record di successi consecutivi in trasferta in Serie A, ben 5.

Il bomber dell'Aquila, Ciro Immobile, è il capocannoniere della Serie A con 7 goal realizzati, il colombiano Duvan Zapata è invee il miglior realizzatore dell'Atalanta con 6 reti, ma non potrà prendere parte alla gara per infortunio.

Il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic ha nei bergamaschi la sua vittima preferita in Serie A: 3 i goal realizzati finora contro i nerazzurri nel torneo, più che contro ogni altra squadra. In questa pagina tutte le informazioni su Lazio-Atalanta: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

LAZIO-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lazio-Atalanta

Lazio-Atalanta Data: 19 settembre 2019

19 settembre 2019 Orario: 15.00

15.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO LAZIO-ATALANTA

Lazio-Atalanta si giocherà il pomeriggio di sabato 19 ottobre 2019 alle ore 15.00 allo Stadio Olimpico di . La gara, che sarà diretta dal signor Gianluca Rocchi della sezione di Firenze, sarà il 103° confronto fra le due formazioni nel campionato di Serie A.

La partita Lazio-Atalanta sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Maurizio Compagnoni, con il commento tecnico di Luca Marchegiani.

Gli abbonati Sky avranno anche la possibilità di seguire Lazio-Atalanta in diretta attraverso la piattaforma Sky Go: con il proprio pc o notebook collegandosi alla pagina ufficiale del servizio, con dispositivi mobili quali tablet e smartphone scaricando la app per sistemi iOS e Android.

Una valida alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di vedere il meglio dell'offerta sportiva dell'emittente satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.

Simone Inzaghi deve far fronte all'assenza pesante per squalifica a centrocampo di Lucas Leiva: al suo posto dovrebbe esserci spazio dal 1' per Parolo. In attacco Correa è favorito su Caicedo per affiancare Immobile, stesso discorso sulla fascia sinistra per Lazzari su Marusic. In difesa dovrebbe essere Luiz Felipe a completare la linea a tre con Acerbi e Radu.

Forfait pesante in attacco per Gasperini, che deve rinunciare all'infortunato Duvan Zapata: al suo posto sarà il connazionale Muriel ad agire dal 1' con il 'Papu' Gomez. Alle loro spalle giostrerà Malinovskyi, favorito su Ilicic. In mediana a destra ci sarà Hateboer, mentre a sinistra si rinnova il ballottaggio fra Gosens (favorito) e Castagne. In difesa toccherà probabilmente a Palomino affiancare Toloi e Masiello. A centrocampo fuori uno tra De Roon e Freuler: c'è Pasalic.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino; Masiello; Hateboer, Freuler, Pasalic, Gosens; Malinovskyi; Gomez, Muriel