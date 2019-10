Lazio-Atalanta 3-3: Immobile salva l'Aquila, rimonta biancoceleste all'Olimpico

L'Atalanta va sullo 0-3 nel primo tempo con con Gomez e la doppietta di Muriel: nella ripresa Correa e Immobile fissano la rimonta sul 3-3.

Goal e spettacolo all'Olimpico tra e : i nerazzurri passano in vantaggio di tre goal con Muriel e Gomez, nella ripresa la grande reazione biancoceleste con Correa e la doppietta di Immobile dagli undici metri.

Passano pochi minuti di gioco e il copione della gara è già chiaro: gli ospiti attuano un pressing altissimo e danno spettacolo sul campo dell'Olimpico. Pasalic e Muriel sfiorano più volte un vantaggio che arriva al 23 con l'attaccante colombiano su assist del croato.

L'ex si ripete cinque minuti dopo: la punizione messa in mezzo viene solo sfiorata da Masiello e la palla si insacca ancora alle spalle di Strakosha. La Lazio è tramortita e l'Atalanta passa ancora con l'inserimento di Gomez, che resta lucido in area e incrocia di sinistro il tris prima dell'intervallo.

Inzaghi manda in campo Patric e Cataldi e la squadra alza il proprio baricentro: Immobile è l'uomo più pericoloso e dopo aver fallito una ghiotta occasione in area si procura un calcio di rigore sull'ingenuo pestone di Palomino: dal dischetto lo stesso attaccante italiano spiazza Gollini e riapre le speranze biancocelesti.

Neanche il tempo di esultare che arriva la seconda rete dell'Aquila: Correa sfrutta la dormita difensiva dell'Atalanta e scarica sotto l'incrocio un destro che riapre definitivamente il match e scalda l'Olimpico. Incredibile blackout per i giocatori di Gasperini: Gollini risponde con un grande intervento sullo stesso Correa, Inzaghi gioca l'ultima carta Caicedo e le squadre si allungano in un finale di gara dai ritmi altissimi.

Gomez sfiora il poker in contropiede, ma viene fermato in uscita da Strakosha e in pieno recupero la Lazio trova il pari. Immobile prende posizione davanti a De Roon, che lo travolge in area: dal dischetto il bomber napoletano fa doppietta e trova l'incredibile rimonta fissando il risultato sul 3-3 finale.

IL TABELLINO

LAZIO-ATALANTA 3-3

MARCATORI: 23' Muriel, 28' Muriel, 37' Gomez, 69' Immobile rig., 70' Correa, 93' Immobile rig.

LAZIO (3-5-2): Strakosha: Luiz Felipe, Acerbi, Radu (79' Caicedo); Marusic (46' Patric), Milinkovic, Parolo (46' Cataldi), Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello (74' Masiello); Hateboer, Pasalic (60' De Roon), Freuler, Gosens; Malinovskyi, Gomez; Muriel (68' Ilicic).

ARBITRO: Rocchi

AMMONITI: Marusic (L), Parolo (L), Radu (L), Gollini (A), Toloi (A), Milinkovic-Savic (L), Immobile (L)

ESPULSO: nessuno