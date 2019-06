Lazio, annuncio di Lotito su Inzaghi: "Abbiamo rinnovato il contratto con l'allenatore"

Inzaghi sarà alla guida della Lazio anche nella prossima stagione, lo ha annunciato Lotito: "Abbiamo rinnovato il contratto con l'allenatore".

Il presidente della , Claudio Lotito, ha annunciato a 'Radio 1 Sport' il rinnovo di contratto di Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino rimarrà dunque alla guida dei biancocelesti anche la prossima stagione.

“Abbiamo rinnovato il contratto con l'allenatore, rinnovo che nonostante le cose dette dalla stampa era nell’ordine delle cose. Io non ho mai fatto intendere un epilogo diverso da questo. Ora ripartiamo tutti insieme, per raggiungere gli obiettivi che da tre anni avevamo alla portata e non abbiamo mai raggiunto. Mancano gli aspetti formali, ma è tutto fatto”.

Il numero uno della Lazio è poi entrato nei dettagli della trattativa, spiegando come non abbia mai nutrito alcun dubbio sulla permanenza di Inzaghi, accostato nelle ultime settimane alle panchine di e come possibile sostituto di Massimiliano Allegri e Gennaro Gattuso.

“Non mi sono mai preoccupato, conosco Inzaghi e la nostra è una grande famiglia. Abbiamo un rapporto che va oltre l’aspetto lavorativo e abbiamo convenuto di poter proseguire insieme. Per noi non c’è stata mai esitazione in questo senso, poi è prevalso lo spirito di appartenenza comune. Juventus? Non entro nel merito del vero o non, contatti diretti io non ne ho mai avuti. Quello che conta è aver creato un’armonia ed aver messo le basi per una nuova organizzazione volta al miglioramento della squadra”.

Lotito ha poi parlato delle tanti voci che nell'ultimo periodo si sono create intorno alla figura di Inzaghi, tecnico con il quale non c'è stato alcun braccio di ferro per arrivare a un'intesa per il rinnovo.

“Io penso di governare con il buon senso di un padre di famiglia. Alcune cose potevano essere mal interpretate ma nel momento che vengono poste in essere in modo coerente, alla fine si trova sempre una soluzione. Ripeto, da parte nostra non c’è stato alcun braccio di ferro, sono state solo voci mediatiche usate per strumentalizzare in senso negativo. La dialettica ed il confronto ci devono essere, come in ogni famiglia, ci siamo chiariti ed abbiamo ricreato una carica psicologica giusta. Ora potremo affrontare una nuova stagione con tutt’altro spirito”.

Bloccato Inzaghi, il prossimo passo della Lazio sarà ora quello di buttarsi sul mercato alla ricerca di nuovi talenti che possano portare ancora più qualità a una squadra già cresciuta molto negli ultimi anni.

“Ci sarà quello che serve che ci sia, sulla base non dei nomi ma delle necessità tecniche per attuare il programma prefissato”.

I gioielli più preziosi la Lazio li ha però già in casa, con Ciro Immobile ancora al centro del progetto biancoceleste e il futuro di Sergej Milinkovic-Savic che potrebbe invece riservare delle sorprese.