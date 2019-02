Lazio, allarme Inzaghi: “Milinkovic-Savic fuori, non convocati in nove”

Una Lazio in grande emergenza torna in campo dopo la sconfitta di Europa League contro il Siviglia: la squadra di Simone Inzaghi si presenta sul campo del Genoa con una lunghissima lista di infortunati.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'allenatore biancoceleste è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto della situazione.

"E' un momento difficile, anche l'anno scorso ci siamo passati. Abbiamo dieci giocatori che non possiamo portare che sono Wallace, Luiz Felipe, Bastos, Parolo, Milinkovic, Luis Alberto, Leiva, Berisha, Durmisi e Lukaku . Ho convocato soltanto Leiva tra questi nonostante la caviglia gonfia. Vedrò domani se portarlo in panchina, gli altri nove non sono convocati. Non vogliamo alibi però, abbiamo una squadra competitiva".

Potrebbe essere arrivato il momento di Badelj, candidato a una maglia da titolare contro la formazione rossoblù.

"Penso di sì, sarà una gara importante per lui. Sarebbe entrato anche con il Siviglia se non si fosse fatto male Bastos. L'ho voluto fortemente, veniva dal Mondiale, non ha fatto le vacanze. Tra i giovani sarà convocato Kalaj, l'unico difensore in panchina, poi vedremo se utilizzare Patric come terzo centrale o come esterno".