Lazio, Adekanye è ufficiale: dal Liverpool alla Serie A a costo zero

La Lazio ha depositato in Lega calcio il contratto di Bobby Adekanye, attaccante ventenne proveniente dal Liverpool. Colpo a costo zero per l'Aquila.

Importante colpo di prospettiva per la del presidente Claudio Lotito e del Direttore sportivo Igli Tare . Il club biancoceleste ha depositato infatti in Lega calcio il contratto del ventenne attaccante Bobby Adekanye , prelevato a costo zero dal .

Il giocatore nigeriano, in possesso di passaporto olandese, è considerato un grande talento. In grado di ricoprire tutti i ruoli sulla trequarti, è da esterno offensivo che sa esprimere il meglio di sé.

A 12 anni il lo prelevò dall' per inserirlo nella Masia, violando di fatto le norme internazionali sul trasferimento di giocatori minorenni. Per questo i catalani subirono poi la punizione della FIFA, che li costrinse a cedere il giocatore al Eindhoven nella stagione 2014-15.

Dopo un solo anno a Rotterdam, Adekanye si è trasferito in al Liverpool e qui ha completato la sua crescita, mettendosi in luce per la gran velocità e le qualità tecniche, che lo rendono particolarmente abile nel dribbling. Ora per lui un nuovo passo importante, con lo sbarco in con la maglia della Lazio.