Lazio, cambio in extremis: Acerbi non al meglio, tocca a Vavro

Novità dell’ultimissimo momento in casa Lazio. Nel corso del riscaldamento, Acerbi ha ravvisato dei problemi, contro il Genoa tocca a Vavro.

A differenza di quanto annunciato nel momento in cui sono state rese le formazioni ufficiali di -, Acerbi non scenderà in campo dal 1’. Il suo posto nella difesa biancoceleste verrà preso da Vavro.

Acerbi, che era tornato ad allenarsi sono nella giornata di sabato, dopo essersi fermato a causa in un problema alla coscia sinistra, pochi minuti prima del fischio d’inizio ha nuovamente avvertito un fastidio e quindi, dopo un colloquio con lo staff medico della Lazio, si è optato, in via precauzionale, per un cambio dell’ultimissimo minuto.

La retroguardia davanti a Strakosha sarà quindi composta da Patric, Vavro e Radu, con il centrale slovacco che quindi giocherà la sua quinta partita nel corso di questo campionato.

Per l'ex Copenaghen si tratterà dell'undicesima presenza complessiva, visto che ha collezionato sei presenze in