Lazio, 5 diffidati: se ammoniti in Supercoppa, saranno squalificati in campionato

In Supercoppa la Lazio avrà 5 giocatori a rischio squalifica: si tratta di Acerbi, Lulic, Parolo, Lucas Leiva e Luis Alberto. Nessuno per la Juventus.

Domani alle ore 17.45 italiane e si giocheranno la in allo stadio dell'Università Re Sa'ud di Riad: i biancocelesti hanno inflitto l'unica sconfitta stagionale ai bianconeri.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Per la Lazio, però, ci sarà un rischio squalifica di grandi dimensioni: contro la Juventus, infatti, saranno 5 i biancocelesti in diffida ed il rischio è quello di essere squalficati per il prossimo turno di contro il . Un'ammonizione in Supercoppa è conteggiata dalla Federazione fra quelle subite in campionato, come succede per le gare di Coppa , e quindi in caso di cartellino giallo la squalifica sarà scontata nel prossimo turno di campionato.

I giocatori della Lazio con la spada di Damocle della diffida che penzola sulla propria testa sono addirittura cinque: si tratta del leader della difesa biancoceleste Francesco Acerbi, dei centrocampisti Lucas Leiva, Lulic e Parolo e infine del genio di Luis Alberto. Il rischio per la squadra romana è quello di presentarsi con una situazione di emergenza alla partia con il Brescia del 5 gennaio. Nessun giocatore in diffida, invece, per la Juventus.