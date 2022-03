Lazetic si fa male all'esordio in Primavera: il Milan perde di nuovo l'attaccante serbo

Il Milan dovrà aspettare ancora un po' per vedere Marko Lazetic al massimo del suo potenziale fisico: anche perché, per quel che riguarda le qualità tecniche non ci sono dubbi. Poi come sempre sarà il tempo a parlare.

Intanto, arrivato a gennaio dalla Stella Rossa di Belgrado, il giovane attaccante serbo ha collezionato solo una convocazione con la prima squadra, nel Derby di campionato contro l'Inter, e una sola presenza contro la Primavera di Federico Giunti, contro il Verona.

Proprio nel corso della sfida ai gialloblù Lazetic è stato mandato in campo di Nasti a inizio secondo tempo, ma la sua gara è durata solo mezz'ora: complice un guaio fisico, l'attaccante rossonero è stato costretto a lasciare il campo.

Per lui, stando alle prime ricostruzioni, problemi alla schiena: negli scorsi mesi tanto lavoro per lui, ma una forma fisica non straordinaria che gli ha permesso di esordire solo contro il Verona. Ancora pochi segnali dal campo. Non c'è fretta.