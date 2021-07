Lazaro positivo al Coronavirus: il calciatore dell'Inter è già stato posto in isolamento

L'esterno di proprietà dell'Inter è risultato positivo al test molecolare svolto precedentemente al ritiro dei nerazzurri.

Attraverso un comunicato ufficiale, l'Inter ha annunciato che l'esterno Valentino Lazaro è risultato debolmente positivo al Coronavirus.

La positività è stata riscontrata a seguito dell'esito del test molecolare svolto da tutti i calciatori nerazzurri prima di iniziare il ritiro agli ordini del nuovo allenatore Filippo Inzaghi.

Il calciatore austriaco - quest'anno in prestito al Borussia M'gladbach - è già stato posto in isolamento fiduciario in attesa di una pronta negativizzazione.

Dopo gli ultimi due anni trascorsi in prestito, prima del Gladbach un'esperienza in Premier con il Newcastle, il laterale proverà a convincere il nuovo tecnico interista che sarà poi chiamato a prendere una decisione circa i margini del giocatore austriaco all'interno del progetto interista.