Lazaro verso il Newcastle? L'agente in tribuna nella sfida contro il Chelsea

L'arrivo di Young e quello probabile di Moses chiudono lo spazio a Valentino Lazaro: l'agente dell'austriaco è volato a Newcastle.

La rivoluzione dell’ sugli esterni non si compone solo di acquisti, ma anche di cessioni. Dopo Young, l’obiettivo è Moses. Ci saranno però anche delle uscite: quella più probabile al momento sembra quella di Valentino Lazaro.

Max Hagmayr, l’agente dell’austriaco ex ieri si trovava in , più precisamente a . Come testimoniato da una story sul suo profilo Instagram, ha assistito anche alla sfida tra i ‘Magpies’ e il , vinta 1-0 dalla squadra di Steve Bruce con goal di Hayden nel recupero.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’ nei giorni scorsi, il Newcastle sarebbe proprio una delle squadre che stanno facendo un pensiero all’acquisto di Lazaro: insieme a loro anche il .

La formula con cui l’austriaco lascerebbe l’Inter sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto: obiettivo non mettere a bilancio una minusvalenza per un giocatore pagato oltre 20 milioni e utilizzato da Conte solo 513 minuti.