Lazaro-Inter, nuova cessione: accordo col Borussia Monchengladbach

Dopo il prestito al Newcastle, Valentino Lazaro lascia nuovamente l'Inter per trasferirsi al Gladbach in prestito con diritto di riscatto.

Tornato dal prestito al , Valentino Lazaro non rimarrà all' . Secondo 'Sky Sport' è fatta per il suo trasferimento al Monchengladbach in prestito con diritto di riscatto. Previste per domani le visite mediche.

Arrivato all'Inter nell'estate del 2019 dall' per 22 milioni di euro, l'esterno austriaco non è mai riuscito a giocare con continuità in nerazzurro.

A gennaio è stato ceduto in prestito al Newcastle fino al termine della stagione, ma il club inglese ha deciso di non esercitare l'opzione d'acquisto.

Con gli arrivi di Moses, Young e Hakimi le possibilità di trovare spazio nell'Inter sarebbero state ancora inferiori. Così si è scelta ancora una volta la strada del prestito, questa volta in , il campionato che l'ha lanciato.