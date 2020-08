Lazaro, debutto amaro col Gladbach: infortunio al polpaccio in amichevole

Valentino Lazaro è stato, insieme ad Hannes Wolf, uno dei due colpi estivi del Mönchengladbach. Il suo debutto però non è stato proprio quello che sognavano lui e i tifosi.

Il classe 1996, tornato in con la formula del prestito dall' , ha giocato contro il Greuther Fürth in amichevole. Partito titolare, ha dovuto lasciare il campo dopo mezzora di gioco.

Double change 🔁 (30')



📤 #Quizera, @valentinolazaro

📥 #Noß, #Lang



Unfortunately, one of them is injury enforced. Get well soon, Tino! 🙏#DieFohlen #BMGSGF 0-0 pic.twitter.com/m91jcwsEnf