Lautaro Martinez-Toloi in area, nessun rigore. Pinilla: "Rugby"

L'ex attaccante di Atalanta e Inter ha commentato il mancato utlizzo del VAR: social esplosi dopo il rigore non assegnato alla Dea.

In un San Siro stracolmo, e chiudono il proprio girone d'andata in uno dei tre anticipi del sabato. Sfida d'alta classifica tra compagini nerazzurre, che ha visto Lautaro Martinez sbloccare per i padroni di casa. Nel finale di primo tempo un episodio dubbio, però, che ha portato alle proteste della Dea.

Lautaro tacklea a Toloi como en el rugby ! #Var 🙈 .! Lindo partido @Inter @Atalanta_BC 💙🖤🖤💙 — Mauricio Pinilla (@pinigol51) January 11, 2020

Su un calcio di punizione, infatti, Toloi è andato ad un centimetro dal goal, scivolando a pochi passi dal pareggio. Nella bagarre in mezzo all'area però anche un contatto forse decisivo con Lautaro Martinez, che secondo il direttore di gara non è stato influente.

Tra le proteste dell'Atalanta, con i social esplosi in pochi secondi, Rocchi non è andato a rivedere l'azione al VAR, assegnando solamente calcio d'angolo per gli ospiti dopo una deviazione dei pardoni di casa.

Sui social ha commentato anche Mauricio Pinilla , arrivato in proprio grazie all'Inter, ma in realtà legato all'Atalanta dopo due ottime stagioni dal gennaio 2015 al dicembre 2016:

"Lautaro ha afferrato Toloi come nel rugby".

Insieme alle parole, anche la scritta VAR e l'emoji della scimmietta con le mani sugli occhi. Pinilla ha così voluto evidenziare l'errore a suo modo di vedere da parte di Rocchi, applaudendo comunque l'Atalanta e l'Inter per la gara disputata a San Siro nella prima frazione.