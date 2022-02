Scintille Lautaro Martinez-Theo Hernandez: cos'è successo al fischio finale del derby?

Il Derby di Milano non è ancora finito: chiuso il dibattito sul risultato del match di San Siro, con la vittoria in rimonta del Milan sull'Inter per, l'attenzione si è spostata a quel che è successo negli istanti conclusivi della gara.

Com'è noto, dopo il triplice fischio di Guida Theo Hernandez e Lautaro Martinez si sono resi protagonisti di un confronto e di uno scambio di vedute piuttosto acceso.

E' la ricostruzione dell'episodio, però, a far discutere: una volta espulso dal direttore di gara e lasciato il campo, il francese ha fatto un cenno verso la tribuna indicando l'orecchio, imboccando così la via degli spogliatoi.

In quel momento è stato raggiunto dall'attaccante argentino, andato a dirgli qualcosa a distanza: il tema del dibattito si è spostato verso ciò che è accaduto proprio in quegli istanti, con Lautaro Martinez che sporgendosi dalla balaustra inveisce nei confronti dell'avversario. Dopo il triplice fischio di Guida il difensore rossonero è ritornato in campo, dando vita ad un faccia a faccia prima che i due venissero divisi dagli altri protagonisti della gara.

L'articolo prosegue qui sotto

Oggi, però, sui social, il video rimbalza con insistenza e, secondo molti, Lautaro parrebbe aver addirittura sputato nei confronti dell'avversario mentre Hernandez imboccava la strada degli spogliatoi.

Le immagini, tuttavia, non fanno chiarezza e lasciano parecchi dubbi sull'accaduto. Dubbi che saranno sciolti dal comunicato del Giudice Sportivo, atteso per domani, che terrà conto del referto degli ufficiali di gara e di eventuali delegati della Lega che hanno assistito all'episodio.